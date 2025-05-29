Le Monde: Макрон, Мерц, Стармер и Туск объединились вокруг Украины 29.05.2025, 22:34

Произошел поворотный момент.

Визит лидеров Франции, Германии, Великобритании и Польши в Киев 10 мая стал символом нового этапа европейской поддержки Украины. Несмотря на то что их попытка оказать давление на российского диктатора Владимира Путина путем предъявления ему ультиматума о прекращении огня с угрозой введения новых санкций не принесла результата, этот шаг Эммануэля Макрона, Фридриха Мерца, Кира Стармера и Дональда Туска укрепил союз между главами упомянутых стран в поддержку Киев, пишет Le Monde.

Этот новый «формат четверки», возникший по инициативе Франции и Великобритании, нацелен не только на поддержку Украины, но и на формирование единой европейской линии в переговорах с США и НАТО. Он также позволяет усилить роль Польши – важного игрока на восточном фланге Европы – и восстановить связи с Великобританией после выхода этой страны из ЕС.

Следующим важным этапом станет саммит НАТО в Гааге в конце июня, где судьба Украины окажется в центре обсуждений. Европейским лидерам предстоит найти баланс между зависимостью от США и защитой собственных интересов, особенно если американский лидер Дональд Трамп продолжит демонстрировать склонность к уступкам Кремлю.

При этом в материале упоминаются сложности, имеющиеся внутри «четверки»: у Макрона нет парламентского большинства, Стармер сталкивается с давлением ультраправых, Туск вынужден сосуществовать с партией «Право и справедливость», контролирующей пост президента, а коалиция Мерца может оказаться нестабильной.

Подводя итог сказанному, автор материала отмечает, что перед лицом возможного отхода Вашингтона от активной роли в урегулировании в Украине. Европа, возможно, будет вынуждена взять на себя больше ответственности.

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