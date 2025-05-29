Путин заплатил Ирану почти четыре тонны золота за дроны 1 29.05.2025, 23:34

1,006

Подробности.

Москва передала иранской компании Sahara Thunder не менее 1,8 тонны золотых слитков на общую сумму около 104 миллионов долларов в качестве оплаты за ударные беспилотники Shahed-136. Об этом сообщает «Агентство» со ссылкой на вашингтонскую исследовательскую группу C4ADS, получившую доступ к контракту между сторонами. Согласно обнародованной информации, в оформленной вручную форме, датированной 16 марта 2023 года, говорится о поставке 1 788 402,2 грамма золота по цене 58,32 доллара за грамм. Документ был подписан между иранским производственным предприятием и особой экономической зоной «Алабуга» в Татарстане, где осуществлялась сборка дронов. Кроме того, в другом договоре от 5 апреля 2023 года фигурирует еще одна партия — 2 067 795,9 грамма золота (более двух тонн), также предназначенная для иранской стороны. Однако подробности этой поставки на данный момент остаются неизвестными.

Как отмечают аналитики C4ADS, использование золота позволило обойти ограничения, связанные с финансовыми операциями в долларах США, которые могли быть заблокированы или осложнены санкциями американского Минфина. Кроме того, расчеты в драгоценных металлах обеспечивают повышенную анонимность участников сделки.

Впрочем, «Алабуга» оплачивала поставки не только золотом. В докладе упоминается случай, когда российская сторона перевела средства в дирхамах Объединенных Арабских Эмиратов на счет в дубайском банке. Для этого использовались свободные экономические зоны ОАЭ, которые обеспечивают налоговые преференции и упрощенное перемещение капитала.

С4ADS также допускает, что структуры, находящиеся под санкциями, в том числе иранские, могли прибегать к расчетам в криптовалютах. На это, по мнению исследователей, указывают утекшие переписки сотрудников другой иранской компании — SAS, которая также находится под санкциями США. В одном из писем, касавшихся визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Тегеран в марте 2023 года, представители SAS предложили оплатить услуги аэропорта криптовалютой Tether.

Компания Sahara Thunder попала под американские санкции в апреле 2024 года. Причиной стали ее связи с Министерством обороны Ирана и содействие в поставках беспилотников России. США обвинили компанию в том, что она служит прикрытием для военных структур Ирана и участвует в экспортных операциях не только с Россией, но также с Китаем и Венесуэлой. По данным иранских реестров, после введения санкций Sahara Thunder начала процесс ликвидации. Однако, как отмечает The Washington Post, с высокой долей вероятности вместо нее вскоре будет создана новая юридическая структура.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com