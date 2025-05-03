Зеленский о задержании сына Богуслаева в Монако: Это сигнал – за границей они не спрячутся
- 3.05.2025, 2:32
Вместе с отцом он подозревается в хищении активов предприятия «Мотор Сич».
Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность сотрудникам Службы безопасности Украины и прокурорам, которые ведут расследование относительно незаконного вывода активов компании «Мотор Сич» и передачи украинского вооружения в Россию.
Об этом глава государства сказал в вечернем видеообращении.
«Хочу поблагодарить украинских прокуроров и следователей Службы безопасности Украины, которые занимаются делом о хищении активов украинской государственной компании «Мотор Сич» и продаже украинского оружия в Россию», - сказал президент Украины.
Зеленский отметил, что в Монако задержали одного из подозреваемых по делу.
«Это сигнал: за границей они не спрячутся. Каждый должен отвечать за то, что совершил. И поручил руководителям правоохранительных органов уделить особое внимание таким делам и поиску присвоенных украинских средств, которые были выведены за границу. Это принципиально», - подчеркнул президент.
Напомним, что 2 мая сообщалось, что задержан сын экс-президента «Мотор Сичи» Александра Богуслаева. Вместе с отцом он подозревается в хищении активов предприятия.