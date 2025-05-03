«Альтернативу для Германии» в ФРГ признали правоэкстремистской партией 3.05.2025, 5:07

Партия теперь официально признана неконституционной.

Федеральное ведомство по охране конституции ФРГ признало партию «Альтернатива для Германии» (АдГ) убежденной правоэкстремистской организацией. Как говорится в пресс-релизе ведомства, партия систематически нарушает принцип уважения человеческого достоинства.

Ранее АдГ проходила по категории «подозрение на правый экстремизм». Новый статус означает, что партия теперь официально признана неконституционной. Это даёт спецслужбам больше полномочий — включая прослушивание телефонов и работу с информаторами, пишет Der Spiegel.

Ведомство подчеркивает, что идеология АдГ строится на этническом понимании народа и отрицает равноправие немцев с мигрантами, особенно из мусульманских стран.

Федеральное ведомство по охране конституции имеет три уровня наблюдения: предварительную проверку, подозрение и подтвержденный экстремизм. АдГ с 2019 года была объектом предварительной проверки. Новая классификация, по данным Tagesschau, существенно ужесточает отношение властей к партии, хотя и не стала неожиданной.

В феврале на внеочередных выборах в бундестаг партия заняла второе место, показав рекордный в свое истории результат. Тем не менее лидер победившего консервативного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц, который станет новым канцлером Германии, заявил, что не будет сотрудничать с АдГ при формировании правительственной коалиции.

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