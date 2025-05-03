США разработали план мощных санкций против России 3.05.2025, 8:11

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Вашингтон готовит удар по ключевым секторам экономики.

Вашингтон готовит удар по ключевым секторам экономики России после провала мирных инициатив Трампа.

Об этом сообщает Reuters.

По словам трех чиновников и знакомого с этим вопросом источника, американские чиновники завершили разработку новых экономических санкций против России, в частности банковские и энергетические меры. Целью является усиление давления на Москву и ее принуждение поддержать усилия президента США Дональда Трампа, направленные на прекращение войны в Украине.

Целями являются государственный российский энергетический гигант «Газпром», а также крупные компании, работающие в сфере природных ресурсов и банковском секторе, сказал представитель администрации на условиях анонимности.

В то же время, непонятно будет ли этот пакет утвержден Трампом, чья симпатия к заявлениям и действиям Москвы сменилась разочарованием из-за игнорирования президентом России Владимиром Путиным его призывов к прекращению огня и мирным переговорам.

Совет национальной безопасности США «пытается скоординировать определенный набор более карательных действий против России. Это должно быть подписано Трампом», - сообщил знакомый с этим вопросом источник.

«Это полностью его решение», - отметил второй американский чиновник.

«С самого начала президент четко заявил о своей приверженности достижению полного и всеобъемлющего прекращения огня. Мы не комментируем детали текущих переговоров», - сказал представитель Совета национальной безопасности Джеймс Хьюитт.

Одобрение Трампом новых санкций, которое будет следовать за подписанием в среду американо-украинского соглашения о добыче полезных ископаемых, которое он активно продвигал как часть своих мирных усилий, может означать усиление его позиции в отношении Кремля.

Путин в изоляции

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, Соединенные Штаты и их союзники ввели многочисленные пакеты санкций против Москвы. Несмотря на значительное экономическое давление, российские власти продолжают находить способы обхода ограничений и финансирования военных действий.

Как отметил бывший специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер, администрация действующего президента США Дональда Трампа принимает дополнительные меры для усиления давления на Кремль.

«Трамп сделал все возможное, чтобы предоставить Путину шанс согласиться на прекращение огня и завершение войны, однако российский президент продолжает отвергать эти инициативы», - сказал он.

По словам Волкера, сейчас США и Украина выступают единым фронтом с призывом к немедленному и всеобъемлющему прекращению боевых действий, тогда как Путин оказался в изоляции.

После вступления в должность в январе 2025 года, президент Трамп предпринял ряд шагов, которые воспринимаются как попытки склонить Россию к мирному урегулированию. В частности, была расформирована специальная группа Министерства юстиции, которая занималась обеспечением выполнения санкций и преследованием российских олигархов. В то же время, Трамп произносил заявления, в которых бездоказательно возлагалась ответственность за начало войны на президента Украины Владимира Зеленского.

Параллельно специальный посланник Трампа Стив Уиткофф продвигает мирный план, предусматривающий передачу России четырех украинских регионов. Уиткофф уже четыре раза встречался с Путиным, последняя встреча состоялась на прошлой неделе.

Однако уже через три дня после переговоров, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров снова озвучил ультимативные требования Москвы, а российские войска продолжили ракетные и беспилотные удары по украинским городам, что привело к новым жертвам среди гражданского населения.

Санкционное давление

В марте агентство Reuters сообщило, что США прорабатывают возможность частичного снятия санкций с России. Однако в последнее время президент Трамп не скрывает разочарования из-за нежелания Кремля идти на уступки.

В минувшую субботу он провел «очень продуктивную» личную встречу с президентом Зеленским в Ватикане. На следующий день Трамп заявил в соцсети Truth Social, что «серьезно рассматривает введение масштабных банковских санкций, ограничений и тарифов в отношении России», которые будут оставаться в силе до достижения прекращения огня и подписания окончательного мирного соглашения.

Россия продолжает получать валютные поступления за счет экспорта нефти и газа в такие страны, как Индия и Китай. В связи с этим он подчеркнул важность возможного решения Трампа о введении вторичных санкций. Речь идет об ограничениях, которые направлены на третьи страны, сотрудничающие с подсанкционным государством, путем ограничения доступа к американскому рынку. Такой механизм считается одним из самых эффективных инструментов экономического воздействия, из-за масштаба экономики США.

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