Беспилотники атаковали Крым и несколько областей РФ 1 3.05.2025, 8:20

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Оккупантам пришлось перекрыть Керченский мост.

В ночь на 3 мая громкие взрывы раздались в оккупированном Крыму над Севастополем, Феодосией и Керчью, передает УНИАН. Как пишет SHOT, предварительно, система ПВО «сбивала беспилотники ВСУ».

«Местные жители рассказали, что в небе над Керчью и Феодосией со стороны Черного моря видны вспышки и слышны звуки взрывов. Очевидцы утверждают, что в общем слышали от четырех до восьми громких звуков. Также сообщается, что Крымский мост закрыт на въезд. В данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет», - пишет канал.

Также позже взрывы прогремели в Новороссийске Краснодарского края.

«Прямо сейчас минимум 5 взрывов прогремели над Новороссийском. Видны вспышки в небе со стороны Черного моря. В городе звучит сигнал опасности БПЛА», - пишет канал.

Минимум 10 взрывов взрывов прозвучали над Анапой и Витязево. Жители города сообщают, что были видны вспышки в небе.

В Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация» отмечали, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.

"Те, кто находится на мосту и в зоне обзора, просим сохранять спокойствие и следовать указаниям», - сказано в сообщении.

Канал ВЧК-ОГПУ пишет, что во время атаки БПЛА и работы ПВО в Целине Ростовской области произошел мощный взрыв, а потом возник пожар. Взрывы слышны и в Краснодарском крае.

«Силы и средства противовоздушной обороны отражают воздушную атаку врага на Ростовскую область. На данный момент уничтожены БПЛА в Новошахтинске, Каменске, Октябрьском (сельском), Усть-Донецком и Целинском районах», - заявил ростовский губернатор Юрий Слюсарь.

Как рассказали Mash жители Славянска-на-Кубани, в небе над городом прогремело три взрыва, были видны яркие вспышки. Воздушную тревогу объявили за 10 минут до этого.

«Сейчас люди слышат звуки БПЛА в окрестностях города. Ранее в регионе объявили желтый режим из-за угрозы атаки беспилотников», - сказано в сообщении.

Беспилотники также атаковали Тамань в Краснодарском крае. Местные жители рассказали Mash, что слышали не менее шести звуков взрывов в небе над станицей. Обломки уничтоженных БПЛА упали в поле с камышом, сейчас там пожар. Один из обломков неизвестной ранее модели беспилотника обнаружили недалеко от гостиницы «Бланко».

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