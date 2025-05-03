Владельцы новых авто в Беларуси могут попасть в ловушку 3.05.2025, 8:26

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Из-за одного новшества.

В апреле «Белтехосмотр» выдал 188 222 разрешений на допуск транспорта к участию в дорожном движении, сообщается на сайте организации. «Белтехосмотр» также рассказал, сколько владельцев транспорта воспользовалось новшеством, которое ввели в конце прошлого года и из-за которого некоторые попадают в «ловушку», пишет «Зеркало».

В апреле физлица получили 163 140 разрешений на допуск транспорта к участию в дорожном движении (86,7% от общего количества).

«Из общего количества транспортных средств, представленных в апреле на государственный технический осмотр, 20,8% транспортных средств (43 785) имели различного характера несоответствия установленным требованиям», — отмечают в «Белтехосмотре». Для сравнения: и в феврале, и в марте неисправности нашли примерно у 14% транспорта.

Проблемы с тормозами составили 40,6% от всех неисправностей, со внешними световыми приборами — в 25%.

Сколько раз воспользовались новшеством по техосмотру

В «Белтехосмотре» также сообщили, что 2815 водителей получили разрешение к участию в дорожном движении в электронной форме — без посещения диагностической станции. «При этом на новые транспортные средства (2024−2025 годов выпуска) без посещения диагностической станции и прохождения контрольно-диагностических работ оформлены 230 разрешений в электронной форме», — уточняют в организации.

Когда появилось это изменение по техосмотру и какие из-за этого возникают проблемы

Напомним, с ноября прошлого года в Беларуси некоторым физлицам и юрлицам могут в онлайн-режиме ставить отметку о пройденном техосмотре.

Этим новшеством разрешили воспользоваться владельцам транспорта, который был произведен меньше двух лет назад. Дело в том, что таким автомобилистам не нужно проходить техосмотр, достаточно только поставить разрешение на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. Если раньше для этого все равно требовалось ехать на диагностическую станцию, то сейчас есть возможность сделать это онлайн. Исключение — колесные тракторы, прицепы, полуприцепы к ним.

В «Белтехосмотре» ранее сообщали, что некоторые водители, которые воспользовались возможностью онлайн получить отметку о пройденном техосмотре, сталкиваются со сложностью. «Специалисты банков (кредитных организаций) не имеют возможности удостовериться в наличии выданного разрешения в электронном виде, полученного собственником транспортного средства через единый портал электронных услуг «Е-Паслуга», — отмечают в организации. — Вследствие чего собственники транспортных средств вынуждены обращаться в «Белтехосмотр» за получением подтверждения наличия выданного разрешения в электронном виде, что создает неудобства для автовладельцев».

В «Белтехосмотре» ранее уточняли, что речь о том транспорте, который взяли в кредит или лизинг.

«Для урегулирования сложившейся ситуации «Белтехосмотром» направлено письмо в адрес Национального банка с предложением об интеграции банковских информационных систем с единым порталом электронных услуг «Е-Паслуга» в целях получения актуальных данных о выданных разрешениях на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении при принятии транспортных средств в залог», — сообщали ранее в организации.

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