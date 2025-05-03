Полковник ВСУ: Мы нанесем удар по всем военным целям Лукашенко

Полковник ВСУ: Мы нанесем удар по всем военным целям Лукашенко2
- 3.05.2025, 8:38
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Это разрушит белорусскую экономику.
Россия действительно может накапливать свою военную силу в Беларуси, однако под угрозой не только Украина, но и государства Балтии: первой под удар может оказаться Эстония, а также Литва и Латвия.
Такое мнение озвучил летчик-инструктор, военный эксперт и полковник запаса ВСУ Роман Свитан во время разговора с корреспондентами «24 канала».
Военный подтвердил недавние заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Кремль действительно может готовиться к проведению операции с территории Беларуси. Тогда украинский лидер сообщил о том, что это может произойти уже летом 2025 года.
По словам Свитана, россияне «конкретно готовятся» к проведению военных операций, угрожающих Украине и странам Балтии. Однако Украину такая судьба может обойти — все потому, что белорусский диктатор Александр Лукашенко «хорошо понимает», что тогда будет ожидать его страну и режим.
«Лукашенко прекрасно понимает — как только россияне снова полезут в Украину со стороны Беларуси, так сразу выключится вся белорусская экономика», — подчеркнул военный.
Свитан отметил, что в случае реальных действий с этой стороны ВСУ будут бить по всем военным целям на территории Беларуси. Как и в случае с Россией, где Вооруженные силы атакуют военные объекты и в частности нефтеперерабатывающие заводы, работающие на российскую военную машину, в Беларуси под удар попадут местные НПЗ. Это должно «разрушить белорусскую экономику».
«Мы нанесем удары по всем военным целям. Начиная с Мозырского НПЗ, заканчивая Нафтаном, Белкалием и так далее», — сказал Свитан.
Под ударом могут оказаться страны Балтии
Военный отмечает: угроза с территории Беларуси может ожидать ряд стран Балтии. В частности первой под удар, скорее всего, попадет Эстония. Однако там, подчеркнул Свитан, активно готовятся к подобным угрозам, накапливая вооружение, в частности ракеты.
«Если такое произойдет, сразу будет удар по Москве», — считает Свитан.
Также угроза может ожидать Литву и Латвию. Отметим, что Литва также готовится к вероятному нападению из Беларуси и укрепляет Сувалкский коридор.