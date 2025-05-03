В районе Крымского моста прогремела серия взрывов 1 3.05.2025, 8:44

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В Керчи начались пожары.

Ночью 3 мая в оккупированном Крыму прогремели взрывы: из-за ракетной опасности россияне перекрыли Крымский мост, в районе которого вскоре было шумно. Также взрывы прогремели в Ростове и Краснодарском крае.

«Фокус» собрал информацию о ночных взрывах, прогремевших в Крыму.

В 00:40 часов местные каналы информировали, что россияне перекрыли Крымский мост.

Около 01:00 часов российские Telegram-каналы сообщили об активной работе сил противовоздушной обороны по всему Крыму. Через некоторое время там уточнили, что были слышны взрывы в Керчи, и призвали россиян не паниковать, заверив, что слышна работа ПВО.

Также взрывы прогремели в Феодосии.

Около 01:14 часов российские мониторинги предупредили о ракетной опасности для Крыма, в частности для Севастополя.

Вскоре мониторинги обнародовали кадры, на которых слышны взрывы в районе Керчи, вблизи Крымского моста.

Украинский мониторинговый канал «Ящик Пандоры» уточнил вскоре, что, по предварительной информации, в Керчи есть «прилеты», и продемонстрировал кадры, на которых видно возгорание.

Местный паблик «Крымский ветер» сообщил, что в Керчи прозвучало не менее 7 громких взрывов.

Последствия атаки и другие детали относительно взрывов, которые прогремели в районе Крымского моста, пока не установлены. Воздушная тревога в оккупированном регионе продолжается.

Взрывы прогремели не только в Крыму

Шумно этой ночью было не только в Крыму. По информации местных пабликов, взрывы также прогремели в российском Ростове, где, как сообщили власти, из-за падения обломков БпЛА произошло возгорание крыш частных домов, из-за чего жителей пришлось эвакуировать.

Также серия взрывов, которых местные насчитали не менее 10, прогремела в городе Тамань Краснодарского края России. Там поднялся пожар, кадры которого распространили паблики.

Воздушная тревога в России и оккупированном Крыму пока продолжается. Последствия атаки уточняются, официальной информации об ударах по российским объектам пока нет.

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