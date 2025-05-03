«У Путина назревают большие проблемы в самой России» 3.05.2025, 8:56

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Это может иметь разрушающий эффект для российской экономики.

Республиканец Линдси Грэм заявил, что большинство сенаторов США поддерживают законопроект о «сокрушительных» санкциях против России и покупателей ее нефти и газа.

Насколько мощным инструментом является этот законопроект в арсенале Трампа? Cайт Charter97.org поговорил с украинским дипломатом и политологом, директором Центра оборонных стратегий Александром Харой:

— Сенатор Линдси Грэм является достаточно последовательным сторонником Украины и сторонником более жесткой линии по отношению к Путину. Неудивительно, что он об этом говорит. Естественно, нам хотелось бы, чтобы американские законодатели проголосовали за этот законопроект. Будет ли он реализован, это другой вопрос. В системе Соединенных Штатов глава исполнительной власти имеет все полномочия применять какие-то инструменты в отношении России или других игроков, либо не применять. Поэтому сам факт, если Сенат проголосует за такой законопроект, не будет еще означать, что Дональд Трамп захочет его применять. Мне кажется, что у этой администрации нет желания разговаривать с Россией с позиции силы.

Мы видели достаточно много примеров, когда нынешняя администрация избегала даже минимально критической риторики в отношении Путина: не называя российское вторжение агрессией, не сильно обвиняя самого Путина. Хотя в последнее время Трамп раздражался и говорил о том, что, возможно, Путин его за нос водит. Но пока что мы не видели каких-то действий. Интересно, как изменятся параметры подходов в отношении Украины и России, учитывая последнюю новость, что Соединенные Штаты выходят из мирного процесса. Разговоры американцев с нами, разговоры американцев с россиянами по поводу Украины — будут ли они продолжать параллельный трек перезагрузки отношений между США и Россией?

Я еще не знаю, как оценить выход американцев из переговорного процесса. С одной стороны, Украине хорошо, что США не будут давить на украинцев и пытаться навязать мирное решение, которое по сути является капитуляцией. А с другой стороны, если они оставят в стороне мирный процесс, и фактически будут не связаны какими-то обещаниями или какой-то логикой, США будут перезагружать отношения, снимать санкции с России. Это конечно это будет негативно сказываться на Украине, на европейской безопасности.

— Издание Bloomberg буквально вчера написало, что (начинается нефтяной шторм https://charter97.org/ru/news/2025/5/1/639039/), и Россия в центре удара. Как падение цен на нефть ударило по РФ, и волнуется ли Путин из-за этого?

— В целом вопрос санкций в отношении российской энергетики ключевой, поскольку Россия может продолжать эту войну только потому, что может продавать свою нефть — прежде всего нефть по цене выше 50 долларов за баррель. Сейчас, конечно, есть позитивные тренды в связи с тарифами, которые вводила Америка против разных стран мира. Ожидания инвесторов уменьшились с точки зрения развития экономики, поэтому цены на нефть начали опускаться. Ну и плюс решение Саудовской Аравии увеличить добычу нефти — тоже позитивная вещь.

Я видел прогнозы J.P. Morgan и Goldman Sachs, что цена будет до конца года 63-68 долларов — это на марку Brent, на американскую нефть. А российская нефть, соответственно, продается с дисконтом до 18 долларов. Если цена опустится ниже 50 долларов для Urals, это означает, что РФ фактически будет проедать усиленными темпами накопленную подушку безопасности. Естественно, тогда Путин задуматься о том, что надо каким-то образом прекращать боевые действия, поскольку он не может не только войну продолжать, но у него будут большие проблемы и в самой России. Поэтому такие санкции были бы очень-очень кстати.

— Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что ЕС хочет вместе с США согласовать «разгромный» пакет санкций против РФ. Что даст присоединение Евросоюза к санкциям США?

— Изначально, начиная еще с 2014 года, позиция Барака Обамы была в том, чтобы координировать санкционную политику с европейцами и таким образом давить на Путина, чтобы он изменил свое поведение. Но тогда Барак Обама не пошел на какие-то серьезные санкции. Они на самом деле были практически декоративными.

Первые серьезные санкции были введены после террористического акта Российской Федерации, когда сбили малайзийский Боинг MH17. Соответственно, уже в каденцию Джозефа Байдена был такой же подход, были согласованные санкции.

Прекрасно понятно, если мы посмотрим даже до 2014 года, даже до этих санкций, что торговой оборот между США и Российской Федерацией был по большому счету мизерный. Главные деньги россияне зарабатывали на европейском рынке. И поэтому для администрации Байдена было важно, чтобы эти санкции были синхронными. То есть, грубо говоря, запрещать доступ к европейским ресурсам для РФ. Но американские санкции важны как так называемые вторичные санкции. То есть, третьи страны, не Европейского союза, не из демократического блока, боялись торговли с Россией, поставок туда вооружений и товаров двойного назначения, поскольку эти вторичные санкции могли бы быть применены в отношении их. Это основано на том, что доллар является глобальной валютой. И там, где есть долларовые транзакции, американцы могут сделать достаточно больно.

Если сейчас американцы и европейцы согласятся с продолжением такого подхода. Плюс еще будет желание применить жесткие санкции в отношении России. Это может иметь разрушающий эффект для российской экономики.

Согласится ли Трамп, я не знаю, поскольку, во-первых, как я уже говорил, есть параллельный трек в улучшении отношений с Россией. И он для Трампа чрезвычайно важен по разным причинам. А вторая вещь: американцы могут увязывать любые договоренности с европейцами со своим желанием переписать торговые соглашения. Собственно, для этого они и начали тарифную войну. И теоретически американцы могут сказать: хорошо, мы готовы подписаться под эти санкции, но тогда вы нам идете на уступки в торговых отношениях. Поэтому, как это будет выглядеть с Трампом, сложно как-то предсказать.

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