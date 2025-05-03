ВСУ берут в клещи российскую армию на Лимано-Купянской оси 3.05.2025, 8:59

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Военный эксперт раскрыл подробности.

Россияне активизируются по всей линии боестолкновения, но у них есть приоритетные локации, к которым относится, в частности, Лимано-Купянская ось. В приоритете у российских войск – продвижение к левому берегу реки Оскол и выход за пределы реки Черный Жеребец.

Все это можно назвать направлением на Боровую, для которого был использован ресурс 1-й танковой армии, сообщил военно-политический обозреватель Александр Коваленко в эфире YouTube-канала OBOZ UA.

Именно в этой локации расположены села Колесниковка и Кругляковка, которые являются основными трамплинами для дальнейшего продвижения врага на север и юг. Особенно важен юг, если говорить о цели выйти на Боровую.

Северное же направление связано с выходом на Купянск, но этого не произошло, потому что ресурса у российской армии хватило исключительно на то, чтобы добраться по лесополосам и полям на правый берег реки Оскол.

Россияне не могут прорваться за пределы этой локации, так как Силы обороны Украины сейчас берут их в клещи, отметил военный эксперт. Именно поэтому российское командование решило перераспределять ресурс 1-й танковой армии. Какая-то часть останется на том участке, который они смогли захватить и удержать, а какая-то часть – пойдет на Купянское направление и непосредственно на Лиманское для усиления 20-й общевойсковой армии.

«И здесь самое интересное. Распределение на Купянское направление происходит, мягко говоря, не очень эффективно. Они отправили некоторые подразделения в поддержку 69-й мотострелковой дивизии на правом берегу реки Оскол, но какого-то глобального результата нет. Для них более продуктивным выглядит именно правый берег реки Черный Жеребец», – сказал Коваленко.

ВСУ берут в клещи российскую армию на Лимано-Купянской оси

Военный эксперт раскрыл подробности.

Россияне активизируются по всей линии боестолкновения, но у них есть приоритетные локации, к которым относится, в частности, Лимано-Купянская ось. В приоритете у российских войск – продвижение к левому берегу реки Оскол и выход за пределы реки Черный Жеребец.

Все это можно назвать направлением на Боровую, для которого был использован ресурс 1-й танковой армии, сообщил военно-политический обозреватель Александр Коваленко в эфире YouTube-канала OBOZ UA.

Именно в этой локации расположены села Колесниковка и Кругляковка, которые являются основными трамплинами для дальнейшего продвижения врага на север и юг. Особенно важен юг, если говорить о цели выйти на Боровую.

Северное же направление связано с выходом на Купянск, но этого не произошло, потому что ресурса у российской армии хватило исключительно на то, чтобы добраться по лесополосам и полям на правый берег реки Оскол.

Россияне не могут прорваться за пределы этой локации, так как Силы обороны Украины сейчас берут их в клещи, отметил военный эксперт. Именно поэтому российское командование решило перераспределять ресурс 1-й танковой армии. Какая-то часть останется на том участке, который они смогли захватить и удержать, а какая-то часть – пойдет на Купянское направление и непосредственно на Лиманское для усиления 20-й общевойсковой армии.

«И здесь самое интересное. Распределение на Купянское направление происходит, мягко говоря, не очень эффективно. Они отправили некоторые подразделения в поддержку 69-й мотострелковой дивизии на правом берегу реки Оскол, но какого-то глобального результата нет. Для них более продуктивным выглядит именно правый берег реки Черный Жеребец», – сказал Коваленко.

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