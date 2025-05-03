Белорусские банки вводят валютные новшества: клиентам придется платить больше 3.05.2025, 9:20

Стали известны новые размеры комиссий.

Некоторые банки объявили, что вводят валютные новшества. «Зеркало» составило подборку таких изменений.

«Белгазпромбанк» с 1 июня введет комиссию за переводы в евро на счета, которые открыты в «Беларусбанке».

С 30 апреля «Нео Банк Азия» внес изменения в комиссию за безналичное зачисление иностранной валюты (за исключением российских рублей и казахстанских тенге) на счета физлиц. Теперь она составляет 2,5% от суммы перевода.

«Паритетбанк» с 30 апреля скорректировал свой сборник размеров комиссий — изменения коснулись пунктов, которые касаются операций с ценными бумагами на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи по поручению клиента.

«БНБ-Банк» с 24 апреля ввел комиссию за выдачу наличных в своих обменниках и кассах с карточек «Белкарт», которые выпустили другие беларусские банки. Сбор составляет 2,5% от суммы операции.

Также «БНБ-Банк» начал заменять поврежденные банкноты в долларах, евро и российских рублях. Комиссия за услугу — 9% от суммы по курсу Нацбанка на момент совершения операции, минимум — 10 рублей.

«Сбер Банк» с 2 июня внесет изменение для валютно-обменных операций по карточкам к счету в белорусских рублях за пределами Беларуси. Новшество касается ситуаций, когда используются российские рубли.

У банков — валютные новшества. Один из них ввел комиссию за переводы в евро, а другой — за выдачу наличных

Один из банков ввел комиссию за переводы в евро, а другой — за выдачу наличных.

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