ISW: Путин меняет приоритеты в войне

ISW: Путин меняет приоритеты в войне1
- 3.05.2025, 9:26
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Из-за «пробуксовки» наступления.
Российская армия захватывает все меньше территорий Украины, но теряет очень много людей и ресурсов. Путин может изменить отношение к дальнейшим наступательным операциям.
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
В ведомстве отметили, что за последние четыре месяца российские успехи на фронте замедлились, но войска агрессора продолжают нести потери личного состава, сопоставимые с потерями, которые понесли в период интенсивного наступления в сентябре-декабре 2024 года.
Потери и замедление наступления
Так, согласно оценкам ISW, в январе, феврале, марте и апреле 2025 года российские войска захватили территорию общей площадью 1627 км2 в Украине и Курской области. По данным ежедневных сводок Генштаба ВСУ, в течение последних четырех месяцев потери россиян составили 160 600 солдат, то есть в среднем это 99 потерь на каждый квадратный километр.
По оценкам аналитиков, российские войска захватили примерно 496 км2 январе 2025 года; примерно 313 км2 феврале 2025 года; примерно 601 км2 марте 2025 года; и примерно 217 км2 в апреле 2025 года.
В ISW также констатировали замедление наступления россиян, поскольку в течение последних четырех месяцев армия РФ столкнулась с более хорошо защищенными украинскими позициями в крупных городах, таких как Купянск, Часов Яр, Торецк и Покровск, а также вокруг них. На сегодня российские войска несут большие потери на квадратный километр, чем осенью 2024 года.
В ISW отметили, что в период с января по апрель 2025 года, успехи РФ были на 45% медленнее, чем в период с сентября по декабрь 2024 года, хотя уровень потерь за это время снизился лишь на 10%.
«За последние месяцы ISW не заметила заметного снижения темпов российских наступательных операций вдоль линии фронта, несмотря на замедление темпов продвижения. Это свидетельствует о том, что Россия генерирует достаточно сил, чтобы выдержать эти потери без необходимости устранить приоритет на любом участке фронта», - говорится в отчете.
Путинское давление в переговорах
Тем временем российский диктатор Владимир Путин пытается поддерживать темп наступательных операций для давления на Украину в переговорах о прекращении огня. По оценкам ISW, Кремль пытается затянуть переговоры, чтобы получить дополнительные уступки от США и Украины и дополнительные победы на поле боя.
Однако остается непонятным, сможет ли Россия поддерживать достаточный уровень численности вооруженных сил для продолжения наступательных операций в Украине в течение неопределенного времени из-за роста экономических расходов на социальные выплаты и единовременные выплаты российским военнослужащим.
В ведомстве напомнили, что текущая и прогнозируемая экономическая борьба России, тесно связана с российскими потерями на поле боя, и что Соединенные Штаты и Запад не могут оказывать максимальное давление на Россию только экономическими инструментами.
«Соединенные Штаты могут лучше использовать уязвимые места России и достичь более сильной позиции на переговорах и более длительного урегулирования войны в Украине, заставив Путина переосмыслить свои стратегии ведения переговоров и боевых действий, и предоставив украинским войскам возможность продолжать наносить России значительные потери в живой силе и материальных средствах», - констатируют в ISW.
Изменение краткосрочных целей
Западная разведка предполагает, что Путин может начать отдавать приоритет краткосрочным целям, таким как закрепление завоеваний в Украине и непосредственная экономическая жизнеспособность России, а не захват большей территории.
В то же время, отметили эксперты, продемонстрированная диктатором приверженность к сохранению темпов российских наступательных операций в Украине, несмотря на продолжение высокого уровня потерь, не подтверждает эту оценку.
В ISW убеждены, что будущее замедление российских наступательных операций и/или переход к оборонительным операциям на всем театре военных действий или на его части, подтвердят изменение Путиным своих краткосрочных целей с захвата большей территории на консолидацию ранее удерживаемых территорий.
Аналитики не исключают, что Путин может переориентироваться на более краткосрочные цели из-за растущих экономических и кадровых ограничений, которые все больше мешают России продолжать войну в Украине.
Кроме того, российские войска могут замедлить темп наступательных операций и работать над реализацией политики и тактики, направленных на уменьшение потерь, если Путин отдаст приказ о приоритетности консолидации российской власти на оккупированной территории Украины вместо дальнейшего завоевания новых территорий.
«В ответ на такой приказ российские войска, вероятно, перейдут к оборонительным операциям с целью укрепления и консолидации нынешних позиций на фронте, в основном пытаясь защитить достижения на поле боя и сохранить все более ограниченные резервы живой силы и материальных средств. Армия РФ также может начать строительство укреплений вблизи передовых позиций», - говорится в отчете.