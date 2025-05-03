Появился секретный документ ЦРУ о двух базах инопланетян на Земле 11 3.05.2025, 9:39

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Названы их локации.

В США в очередной раз разгорелись дебаты по теме НЛО. Пока американские официальные лица продолжают отрицать наличие каких-либо доказательств встреч с внеземными существами, всплывший документ ЦРУ предполагает, что правительство могло идентифицировать инопланетян еще десятилетия назад.

Об этом говорится в материале Daily Mail.

Издание пишет, что в 1970-х и 80-х годах ЦРУ проводило эксперименты с людьми, утверждавшими, что они способны воспринимать информацию об удаленных объектах, событиях или людях – процесс, известный как «дистанционное видение».

Эти эксперименты были частью сверхсекретной программы под названием STARGATE, в рамках которой спецслужба привлекала людей с предполагаемыми психическими способностями в целях военной и разведывательной деятельности.

В 1995 году эта программа была закрыта по причине признания ее неэффективной.

В ходе одного из таких экспериментов участвовавший в программе экстрасенс якобы описал инопланетные базы, расположенные на Аляске, в Южной Америке или Африке, а также на спутнике Сатурна – Титане.

Согласно его отчету, наблюдались три типа внеземных существ. Одни были гуманоидными, другие – с нечеловеческими чертами, включая большие головы и «роботоподобный» облик.

Во-первых, интерес вызвал эскиз экстрасенса, предположительно, изображающий гору Хейз на Аляске – место, давно связанное с теориями о подземных базах инопланетян.

«Экстрасенс описал двух существ, стоящих снаружи базы, «выполняющих какую-то рутинную задачу». Внутри базы он почувствовал присутствие еще двух существ. Одно сидело за круглым пультом с экраноподобным объектом, согласно заметкам сеанса. Вторая фигура выполняла другую задачу на заднем плане. Существо за пультом, по его словам, было в человеческой форме, но не имело четких черт лица, и, как утверждается, осознало присутствие экстрасенса и «пригласило» его наблюдать за его работой», – сказано в материале.

Также занимателен эпизод с базой на Титане, где, по словам экстрасенса, работали обычные на вид люди, включая женщину в лабораторном халате. Кроме того, упоминается загадочная база «где-то южнее экватора» (в Южной Америке или Африке), где участник эксперимента якобы наблюдал существ с необычной внешностью.

«У первого была очень большая, округлая голова на тонкой шее... весьма нечеловеческий вид... почти как у робота... не удалось установить контакт с этим существом», – говорится в отчете.

При этом второе существо, по словам участника эксперимента, было больше похоже на человека. В материале также говорится, что ЦРУ управляло несколькими подобными программами «дистанционного видения» во времена холодной войны.

Упоминается случай, как в рамках другой миссии экстрасенс Джо МакМонагл сообщил, что видел на Марсе гигантскую пирамиду и людей, умиравших в ухудшающейся атмосфере. Позже выяснилось, что координаты, по которым он работал, указывали на Марс около 1 000 000 года до нашей эры.

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