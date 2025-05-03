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В Гомеле мужчина упал на окурок и загорелся

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  • 3.05.2025, 9:50
  • 3,528
В Гомеле мужчина упал на окурок и загорелся

Инцидент произошел на привокзальной площади.

На привокзальной площади в Гомеле на мужчине загорелась одежда. Произошло это из-за окурка, сообщили в Гомельском областном управлении МЧС.

Днем 2 мая гомельские медки сообщили спасателям, что госпитализирован 27-летний мужчина с ожогами.

Выяснилось, что он шел по улице около привокзальной площади и курил. В какой-то момент «оступился и упал на окурок, после чего на нем загорелась одежда, самостоятельно ее потушил при помощи подручных средств».

Мужчина самостоятельно обратился к медикам, после осмотра был госпитализирован.

В суточной сводке МЧС уточнили, что инцидент произошел еще 19 апреля, а мужчина получил ожоги 1−3 степени.

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