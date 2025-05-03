The Telegraph: Трамп нашел «прикрытие», чтобы изменить отношение к России 1 3.05.2025, 9:56

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Может начаться переход к «ястребиной» политике.

Стремление президента США Дональда Трампа быстро положить конец войне сошло на нет, но решающее изменение его политики заключается в том, что он, наконец осознает, что российский лидер Владимир Путин несет главную ответственность за срыв его усилий, пишет The Telegraph.

И, по мнению издания, внезапное отстранение Майка Уолца от должности советника по национальной безопасности также можно интерпретировать как соответствие этому направлению движения, несмотря на то, что Уолц также придерживался «ястребиных» взглядов на Россию.

«Отказ от ястреба, к которому его политическая база относилась с глубоким подозрением, может дать Трампу прикрытие, необходимое для смены курса и, как ни парадоксально, перехода к политике, которую рекомендовал его бывший советник по национальной безопасности», - отмечается в статье.

Как указывает The Telegraph, Трамп начинает понимать, что препятствие на пути его амбиций заключить окончательное соглашение, чтобы положить конец войне в Украине, находится не в Киеве, а в Кремле. И теперь, как отмечает издание, два важных теста покажут, действительно ли изменилась политика США и Путин наконец оттолкнул Трампа.

Первое - последуют ли за поставкой оружия в Украину на этой неделе дополнительные поставки помощи. И второе - поддержит ли Трамп законопроект, предложенный сенатором Линдси Грэмом, о введении санкций против России.

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