США одобрили пакет поддержки F-16 для Украины на $310 миллионов 1 3.05.2025, 10:34

Стало известно, что в него входит.

Государственный департамент США одобрил продажу Украине учебного и технического обеспечения для истребителей F-16, а также сопутствующего оборудования на общую сумму 310,5 миллиона долларов. Об этом сообщается на сайте Агентства по сотрудничеству в области обороны и безопасности Пентагона (Defense Security Cooperation Agency, DSCA).

В пакет входит: модернизация самолетов F-16; обучение украинского персонала; эксплуатационная и техническая поддержка; поставка запчастей, расходных материалов и ремонтных комплектов; доставка и обслуживание наземного оборудования. Также в него включена помощь в работе с засекреченным и незасекреченным программным обеспечением; передача технической документации, публикаций и справочных материалов; проведение инженерных исследований, технических проверок и оказание логистических услуг как со стороны правительства США, так и со стороны частных подрядчиков.

Как подчеркнули в Госдепартаменте, инициатива служит целям внешней политики и национальной безопасности США. Она направлена на укрепление обороноспособности Украины, которую США рассматривают как важного партнера и «силу политической стабильности и экономического прогресса в Европе». Поддержка повысит способность Украины противостоять текущим и потенциальным угрозам, обеспечит качественную подготовку украинских пилотов и усилит оперативную совместимость украинских ВВС с ВВС США за счет интеграции в единую систему подготовки и обслуживания, заявили в DSCA.

«Это решение согласуется с усилиями международной коалиции по созданию украинской программы F-16 и общей модернизации ВВС Украины. Украина сможет без затруднений интегрировать предоставляемое оборудование и услуги в свои вооруженные силы», — говорится в заявлении DSCA.

Ключевыми подрядчиками по контракту станут компании Valiant Integrated Services, Top Aces Corporation, Lockheed Martin Aeronautics, Pratt and Whitney, Snap-on Inc., BAE Systems Inc., AAR Corporation и Comsetra LLC.

