Эксперт: Россия готовится к атаке не только на Балтию и Польшу 7 3.05.2025, 10:15

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Путину нужна «движуха».

Военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко не исключает, что у страны-агрессора РФ действительно есть возможность зайти и захватить часть определенных стран НАТО, причем одновременно.

По его словам, нападение Путина на Украину в 2022 году было нерациональным и нелогичным, потому что Россия не была готова к такой войне. Непредсказуемые и нерациональные шаги со стороны Путина вполне возможны и сейчас.

«Ему [Путину] нужна «движуха», вот он и может устроить ее в одной из стран НАТО. Причем он может прибегнуть к таким действиям не только в отношении стран Балтии или Польши, но и в отношении стран Скандинавии, Швеции и Финляндии», - сказал Коваленко в комментарии «Главреду».

При этом если Путин увидит, что НАТО не работает, он продолжит мировую войну против всех.

«Более того, он [Путин] будет втягивать в эту войну другие диктатуры, и тогда в перспективе северокорейские солдаты вполне могут появиться не только в Украине, но и в Эстонии», - не исключает Коваленко.

Для нападения на такие страны, как Литва, Латвия и Эстония, 100-тысячной группировки россиян Путину будет достаточно. Почти все эти страны имеют неплохое транспортное разветвление, и логистика работает прекрасно – Россия может воспользоваться этим для быстрого продвижения и захвата.

«Поэтому угроза быстрого и полного захвата этих стран Россией вполне реальна, если она сможет собрать такое войско (…) 100 тысяч военнослужащих вполне может хватить России, чтобы зайти в Эстонию, и российские войска будет очень трудно оттуда выбивать, когда НАТО наконец опомнится», - сказал аналитик.

Если говорить о Сувалкском коридоре, то для сохранения контроля над ним России нужно будет брать под контроль Литву, перекрывать порты в Латвии и Эстонии, чтобы не происходила поддержка Литвы через море.

«Соответственно, Эстония, Литва и Латвия, сразу все три страны, находятся в зоне риска. А Польша – это некий южный и юго-западный фланг, который надо будет формировать для удержания коридора. Так что даже в четырех странах России надо будет проводить операцию, чтобы контролировать выход в Калининградскую область», - резюмировал Коваленко.

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