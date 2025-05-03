«В Беларуси происходит масштабное очковтирательство» 2 3.05.2025, 10:20

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Белорусы оценили цирк с «днями трезвости».

«Салідарнасць» расспросила белорусов, считают ли они «дни трезвости» эффективной мерой для популяризации здорового образа жизни и как относятся к подобным ограничениям. Имена всех собеседников изменены из соображений безопасности.

В Беларуси все больше районов и все чаще объявляют «Дни трезвости», когда в магазинах запрещена продажа спиртного. Как правило, это связано с последними звонками и выпускными вечерами в школах — но не только.

Например, в Бобруйске и Дрибине первые акции «День трезвости» прошли еще в марте, далее запрет продажи алкоголя будет действовать 24 мая и 13 июня, в дни школьных праздников, а еще 1 сентября.

Судя по постановлениям, опубликованным на национальном правовом интернет-портале, по пять «трезвых» дней приняли в Дрибинском и Кричевском районах, а лидером может стать Рогачев, где список включает 9 дней.

Впрочем, во всех правилах есть исключения. Пропаганда ЗОЖ и борьба с алкоголизмом не распространяются на проведение ритуальных обрядов и свадебных торжеств. Кроме того, свободно можно будет купить алкоголь в заведениях, где он продается в розлив.

«Мы делаем вид, что верим»

— Знаете, у меня дед был алкоголик, запойный, — рассказывает жительница райцентра Валентина. — Не буйный, слава всем богам, но идейный, со своими понятиями «нормы» и когда «рабочему человеку надо опохмелиться, чтоб работа пошла».

И вот я очень четко помню, что в 1995-м, когда я заканчивала школу, эти ограничения уже были. В заранее объявленный день перегораживали веревочками отделы с алкоголем и вывешивали бумажки, что сегодня ни-ни. Выпускники и родители, конечно, «затаривались» заранее.

Но самое главное, мы с родителями возвращаемся с торжественной линейки «последнего звонка», я еще шучу, как дед-то переживет, что единственная внучка школу закончила, а выпить нечего — и что бы вы думали, дед-то уже на лавочке под подъездом «тепленький»!

Причем, где нашел выпить, так и не сознался. Явно не у таксистов из-под полы брал, значит, какие-то схемы знал.

И сейчас те, кому очень надо найти алкоголь именно в «дни трезвости» — найдут. Кто неплохо зарабатывает, пойдет в бар или в бюджетную «рюмочную», другие найдут по соседям, друзьям, родственникам, чем поживиться.

У нас на окраине самогон некоторые гонят. Да и бутылочки из-под «Боярышника» у кустов, скажем честно, не такая редкость.

Такие запреты на продажу алкоголя, как у нас делают — от сих до сих продавать нельзя, но на свадьбу можно, и в кафе можно, и заранее можно — это никакая не борьба за здоровый образ жизни, а масштабное очковтирательство.

Местные власти делают вид, что заботятся о семейных бюджетах и здоровье граждан, мы делаем вид, что верим.

«Вместо классных часов с прокурорами проводить почаще встречи с медиками»

Минчанин Игорь характеризует себя как «практически непьющего», поэтому новости об ограничениях продажи спиртного никаких особых эмоций в нем не вызывают.

— Я вообще убежден, что сильные эмоции, будь то радость или горе, лучше проживать без алкоголя, в компании самых близких людей. Хотя в домашнем баре бутылка шампанского стоит с 2020 года, ждет своего часа — но это больше про символ, чем про выпить очень надо.

А алкоголь может быть как символ (кагор на столе на Пасху, бокал игристого на свадьбе, поминальная рюмка) но не как обязательный антураж для общения с людьми и тем более не как самоцель.

С другой стороны, тупее и бесполезнее метода борьбы, чем ограничение продаж, пять или пускай даже десять раз в году, сложно придумать.

Возле моего дома в спальном районе города с одной стороны небольшой магазин с кафетерием, с другой — школа, а почти напротив — травмпункт. Так вот, в «дни трезвости» я вижу гораздо больше пьяных людей.

Это выглядит, как будто объявили челлендж: набраться, вопреки запрету. Получается не день, а тень трезвости.

Ну и с третьей стороны, скажу как отец, моей дочке год остался до последнего звонка. Уж если запрет на продажу алкоголя увязывать со здоровьем выпускников — не только за спиртное нужно браться, но и за вейпы, за отвратительного качества питание, за морально-психологическую обстановку в школах.

А вместо классных часов с прокурорами и инспекторами из ИДН проводить почаще встречи с медиками и психологами. Только с хорошими и умными, кто способен достучаться до подростков, а не отбарабанить по бумажке лекцию о вреде курения и распития.

Вот тогда, на мой взгляд, спустя время не понадобятся эти смешные «дни трезвости».

«Заметьте, на какой-нибудь день милиции не замахиваются»

Пенсионерка Алена Владимировна отмечает в разговоре, что вообще не понимает, почему запрет продавать спиртное связывают именно со школьными праздниками:

— Можно подумать, школьники — самые пьющие в Беларуси люди! Но ведь это вообще не так. Я смотрю на свою старшую внучку и ее окружение: они заканчивают только 10 класс, а многие уже мотивированы, нацелены на поступление по определенной специальности.

У них репетиторы, творческие кружки, спортивные секции. Не то что выпить, вздохнуть некогда. И самое главное, я же с этими детьми разговариваю — у них и потребности такой нет.

Конкретно моя внучка — спортсменка, она увлекается легкой атлетикой, есть амбиции чего-то достичь, потом, может быть, с детьми работать в этой сфере. А интереса к алкоголю у нее нет.

Мне кажется, это вообще совсем другое поколение, кто предпочтет алкогольной вечеринке или вылазке на шашлыки взять велосипед, термос с чаем и два бутерброда, и поехать с друзьями любоваться какими-то природными красотами. И это прекрасно, на самом деле.

А если вернуться к запрету продажи алкоголя в день выпускных — мне кажется, это такой символичный жест. Как во время советских антиалкогольных кампаний были популярны плакаты «Трезвость — норма жизни», их вывешивали повсюду, и на рабочих местах — а тут же за углом работяги преспокойно распивали.

И сейчас все, что могут — объявить дни выпускных вечеров «днем трезвости», вроде как профилактику пьянства проводят. Заметьте, на какой-нибудь день милиции или день ВДВ не замахиваются — не рискуют, видимо.

«Чей-то папа и физкультурник наливали водку в чайники, а вино — в графины»

— О, помню, как в реальности работали эти запреты еще в мои школьные годы, — смеется минчанка Оксана. — Я выпускалась в конце 1990-х.

Лукашенко еще не написал свою знаменитую директиву номер 1 про дисциплину, в том числе про борьбу с разгильдяйством и пьянством на рабочих местах, но в дни выпускных продажу спиртного уже ограничивали, то ли с 8 утра праздничного дня и до 8 утра следующего, то ли с полуночи на сутки. В ресторанах, кстати, тоже отмечать было нельзя, так что сейчас чиновники ничего нового не изобретают.

Мне кажется, в нашей стране, вообще на постсоветском пространстве, официально никогда и не был разрешен алкоголь на выпускных. А неофициально долгие годы все этот запрет игнорировали.

На мой выпускной спиртное было закуплено как минимум за неделю до. После торжественной части школу вроде как закрыли, оставили нескольких дежурных милиционеров на входах — но спиртное было уже внутри, пронесенное через столовую специально назначенными людьми из родительского комитета.

И я очень смеялась, когда в столовой на столы, накрытые буквами «П», принесли чайники и графины, типа с компотом — потому что незадолго до этого видела, как чей-то папа и физкультурник наливали водку в чайники, а вино — в графины.

Родители потом тихонько выносили пустые бутылки в пиджаках и сумочках, якобы выходя покурить, и выбрасывали в контейнеры во дворах. Уж не знаю, как договорились с милиционером, но он очень старательно ничего не видел. Кстати, закончилось все вполне мирно, никто не перебрал.

Конечно, сейчас другое время, повсюду в школах камеры, турникеты и бдительные вахтеры. Так что вполне верю, что отмечание выпускных вечеров в школьных стенах пройдет без алкоголя, без лимузинов, с патриотическими песнями по сценарию, одобренному отделом образования и завучем.

Но я точно так же уверена, что те, кто решит выпить в знак вступления во взрослую жизнь, уже давным-давно все придумали. И запрещающие объявления в магазинах им, простите, до лампочки.

Оксана говорит, в целом она согласна, что профилактика алкоголизма и лоббирование здорового образа жизни «должны иметь место»:

— Во многих европейских странах также ограничивают продажу алкоголя. Знаю, что во Франции его нельзя купить ночью на заправке, в Литве — после 20 часов вечера, в Швеции, по-моему, уже после 18 часов ничего не купить, в магазинах Польши — после полуночи. Но для успеха это должна быть системная, долгая и многокомпонентная профилактическая работа, а не единичные запреты вкупе с пропагандистскими лозунгами.

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