Москва прижала Лукашенко 2 3.05.2025, 10:46

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Диктатор униженно выкручивается.

Второй раз за последние дни Александр Лукашенко вынужден публично оправдываться по поводу отношения властей Беларуси к георгиевской ленте. Да, видимо, сильно прижали россияне изворотливого союзника в плане имперской символики, пишет на «Позірку» политический аналитик Александр Класковский.

2 мая он поднял тему в самом начале встречи в Минске с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным, на которой присутствовал и посол России Борис Грызлов.

«Мы же не носим свастику»

Ранее Александр Лукашенко оправдывался перед российским президентом во время их встречи на «патриотическом форуме» в Волгограде 29 апреля. Мол, в Беларуси «никто не запрещает ни в коем случае георгиевские ленточки».

Тогда было не совсем ясно, почему тема вообще всплыла. Сегодня белорусский правитель расшифровал.

«Что меня удивило, он (Путин. — А.К.) говорит: «Слушай, расскажи мне, в чем дело». Я говорю: «Я думал, это от тебя все идет». — Нет, я в первый раз слышу. — Ну говорю, тогда, наверное, от нашего общего друга. — От кого? — Я говорю: «Ну как, от Бориса Вячеславовича [Грызлова]». Засмеялся [Путин], говорит: «Не, не может быть». Он говорит: «Откуда?» Я говорю: «Ты посмотри, может, от «Россотрудничества». Я не утверждаю», — так пересказал Лукашенко закулисный разговор со «старшим братом» в Волгограде.

Ну, заявление «в первый раз слышу» (если Лукашенко корректно излагает беседу) может быть обычным приемом старого чекиста.

Скорее всего, Владимиру Путину нашептали — не столь важно, кто именно (а возможно, и не один из имеющих доступ к телу), — что Лукашенко втихаря зажимает этот сакрализованный российскими властями символ. Вот и пришлось рвать рубаху на груди.

Вчера «младший брат» повторил верноподданнический тезис:

«Хотите с [георгиевскими] ленточками — я и ему (Путину. — А.К.) сказал — пожалуйста, хотите с нашими (красно-зелеными, в цветах официального флага. — А.К.) ленточками — пожалуйста. Кто как хочет. Мы же свои люди. Мы же не носим свастику, как в Украине».

При этом Лукашенко, чтобы оправдать параллельное использование двух праздничных атрибутов, опять поставил пластинку про акцию «Беларусь помнит», которая, мол, похожа на российский «Бессмертный полк» и инициирована якобы белорусской молодежью.

И снова не преминул мазнуть дегтем южных соседей: «Хороший вариант. Не украинский».

«Младший брат» выкручивается

Лукашенко выкручивается. Он подает идею красно-зеленой бутоньерки как спонтанную инициативу некой молодежи. Хотя на самом деле есть много свидетельств, что именно его чиновники дружно насаждали этот символ для использования на официозных мероприятиях в честь Дня Победы. И вполголоса советовали избегать георгиевской ленты.

Эта кампания развернулась в тот период перед 2020 годом, когда Лукашенко, прижатый требованием «углубить интеграцию», особенно остро почуял угрозу инкорпорации Беларуси. Тогда он взял во внутренней политике курс, который аналитики условно назвали мягкой беларусизацией.

Это была такая осторожная отстройка от Москвы. Чтобы, с одной стороны, не дать особо много воли «свядомым» (так презрительно правитель именует национально сознательных беларусов, настроенных оппозиционно), а с другой — создать, усилить некие нарративы и символы, свидетельствующие, что Беларусь — все-таки не Россия.

На ту пору пришлось и нашумевшее «дело Регнума», когда впаяли реальные сроки трем публицистам имперского толка, имевшим белорусское гражданство.

При этом де-факто местным русскомирцам всячески препятствовали проводить акцию «Бессмертный полк». Она действительно возникла в России как низовая инициатива, но быстро была подмята Кремлем, интегрирована в его великодержавный идеологический концепт. Так что белорусское начальство обоснованно видело в ней ползучее распространение имперской мягкой силы.

К тому же после захвата Крыма и прихода «ихтамнетов» на Донбасс к черно-оранжевой ленточке, широко использовавшейся сепаратистами, приклеился хлесткий ярлык «колорадская».

Лукашенко же в то время отбивался от признания полуострова российским. И за счет этого дистанцирования улучшил отношения с Западом, расширил коридор внешнеполитического маневра.

Более того, стал претендовать на лавры миротворца, в 2015-м принял в Минске саммит нормандской четверки. И даже размечтался о статусе Беларуси как «восточной Швейцарии», предлагал запустить здесь новый Хельсинкский процесс.

Страсти вокруг «Бессмертного полка»

В этом контексте «колорадская» символика на улицах Беларуси была ее правителю абсолютно ни к чему.

В 2018 году власти Минска до последнего тянули с разрешением провести «Бессмертный полк» и дали добро лишь вечером 8 мая, чтобы минимизировать число участников. В 2019-м шествие санкционировали в донельзя усеченном формате — лишь на отрезке от дома-музея первого съезда РСДРП до площади Победы (это считанные десятки метров).

Вдобавок госСМИ замалчивали эти акции, трубили только о мероприятии «Беларусь помнит». А столичный горисполком раз за разом отказывался регистрировать общественное объединение «Бессмертный полк». Пророссийские активисты наивно жаловались по этому поводу в Верховный суд Беларуси — сами понимаете, с каким результатом.

Выступая в Брестской крепости в 2018-м, Лукашенко не удержался и бросил камень в московский огород: «Кому-то неймется, что удивительно — в России, приватизировать эту Победу. Как будто не было на войне других — белорусов, украинцев, грузин, армян, таджиков, туркмен».

В 2019-м он заявил открытым текстом:

«Я категорически против. <…> Почему мы должны бросить свое «Беларусь помнит» и схватиться за «Бессмертный полк»?»

Из его монолога стало ясно, что и на эту тему был разговор с Путиным, и тогда «младший брат», в его интерпретации, был смелее, заявив кремлевскому властителю: «Вы же у нас, грубо сказал так, передрали эту идею».

При этом Лукашенко, как это часто с ним бывает, погрешил против истины, утверждая, что «Бессмертный полк» под именем «Беларусь помнит» появился значительно раньше в Беларуси, чем в России».

На самом деле российская инициатива возникла в Томске в 2012 году, а белорусское мероприятие стало поводиться с 2016-го.

Имперцы почувствовали слабость правителя Беларуси

Сейчас же российские деятели великодержавного толка видят, что позиции Лукашенко в отношениях с Москвой очень ослабли. И пользуются ситуацией, чтобы усилить экспансию «русского мира» на Беларусь, в том числе навязыванием георгиевской ленточки.

«Младшему брату» это явно не по нутру. В Волгограде при всем подобострастии он рискнул ввернуть дерзость, стал учить Путина истории: «Советую, вот возьмите, пусть вам дадут историки всю информацию о георгиевской ленточке. <…> Своеобразная все-таки история этой георгиевской ленточки».

Действительно, этот символ был учрежден в 1769 году Екатериной II вместе с орденом Святого Георгия «для поощрения верности, храбрости и благоразумия во благо Российской империи». А после широкомасштабного вторжения в Украину Москва приняла закон, признающий георгиевскую ленту символом воинской славы России.

Ну и где тут «мы белорусы — мирные люди»? Чисто имперский бэкграунд, ассоциация с захватническими войнами.

Вдобавок тотальное казенное распространение этой символики в России приводит к тому, что она порой используется безвкусно (например, вместо резинки для волос), а то и оказывается в мусоре.

При этом наступление «русского мира» на Беларусь не ограничивается насаждением георгиевских ленточек. Сам «патриотический форум «союзного государства» в Волгограде, призванный навязать и белорусам московские исторические и пропагандистские нарративы, назывался «Великое наследие — общее будущее».

Каким видит Путин это «общее будущее», стало четко ясно еще в 2002-м, когда он открыто предложил Лукашенко вступить в состав России шестью областями. С тех пор реваншизм кремлевского властителя вырос в страшного монстра, показал клыки в войне против Украины.

Белорусскую независимость в Кремле считают таким же недоразумением, как и украинскую. Просто в белорусском случае действуют не танками и бомбежками, а тихой сапой.

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