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Вучич прервал важный визит в США и срочно возвращается в Белград

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  • 3.05.2025, 10:48
  • 3,746
Вучич прервал важный визит в США и срочно возвращается в Белград
Александар Вучич

Что произошло?

Президент Сербии Александр Вучич заболел во время важного визита в США. Он срочно возвращается в Белград.

Об этом сообщает РТС.

«Президент Сербии Александр Вучич внезапно заболел во время визита в США, после чего обратился за медицинской помощью и после обследования решил вернуться в Сербию и сейчас направляется в Белград», - пишет издание.

В связи с этим, как отмечают журналисты, «президент Сербии не смог присутствовать на главных мероприятиях, ради которых он приехал в Америку».

«Было объявлено, что он также встретится с несколькими высокопоставленными должностными лицами Республиканской партии», - говорится в статье.

Известно, что Вучичу стало плохо в ранние полуденные часы по местному времени. В этот момент в комнате с президентом Вучичем, готовящимся к следующим встречам, и после встречи с конгрессменами Клаудией Тени и Родом Благоевичем и сербскими предпринимателями из Америки находились министр финансов Синиша Мали и Сузана Васильевич, советник президента Сербии по связям со СМИ.

Президент Сербии встретился в четверг во Флориде с бывшим мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани.

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