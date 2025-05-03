Вучич прервал важный визит в США и срочно возвращается в Белград

Вучич прервал важный визит в США и срочно возвращается в Белград3
- 3.05.2025, 10:48
- 3,746
Что произошло?
Президент Сербии Александр Вучич заболел во время важного визита в США. Он срочно возвращается в Белград.
Об этом сообщает РТС.
«Президент Сербии Александр Вучич внезапно заболел во время визита в США, после чего обратился за медицинской помощью и после обследования решил вернуться в Сербию и сейчас направляется в Белград», - пишет издание.
В связи с этим, как отмечают журналисты, «президент Сербии не смог присутствовать на главных мероприятиях, ради которых он приехал в Америку».
«Было объявлено, что он также встретится с несколькими высокопоставленными должностными лицами Республиканской партии», - говорится в статье.
Известно, что Вучичу стало плохо в ранние полуденные часы по местному времени. В этот момент в комнате с президентом Вучичем, готовящимся к следующим встречам, и после встречи с конгрессменами Клаудией Тени и Родом Благоевичем и сербскими предпринимателями из Америки находились министр финансов Синиша Мали и Сузана Васильевич, советник президента Сербии по связям со СМИ.
Президент Сербии встретился в четверг во Флориде с бывшим мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани.