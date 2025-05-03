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Азербайджан обвинил Россию в кибератаке на СМИ

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  • 3.05.2025, 11:05
Азербайджан обвинил Россию в кибератаке на СМИ

Действия кремлевских хакеров имели четкий политический подтекст.

Связанная с Москвой хакерская группировка APT29 (Cozy Bear) причастна к кибератаке на ряд азербайджанских медиа.

Об этом заявил 2 мая председатель комиссии по противодействию иностранным интервенциям парламента Азербайджана Рамид Намазов, передает агентство APA.

По словам чиновника, следствие установило, что атаку 20 февраля осуществила хакерская группа APT29, известная также как Cozy Bear - ее связывают с российской военной разведкой.

Отмечается, что группа специализируется на кибершпионаже против правительственных учреждений, дипломатических миссий, оборонных, энергетических и медиаструктур.

«Злоумышленники заранее проникли в информационные системы медиа. Их действия имели четкий политический подтекст», - сказал Намазов.

Он связал хакерские атаки с закрытием «Русского дома» в Баку в начале февраля и прекращением работы местной редакции радио Sputnik.

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