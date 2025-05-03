«Буря в стакане воды»: белорусы спорят о новом такси от мобильного оператора А1 3.05.2025, 11:18

Мнения разошлись.

Белорусы решили оценить в TikTok итоги первых дней после запуска нового сервиса такси А1. Один мужчина в своем видео заявил, что вместо старта серьезного конкурента для «Яндекс Go», белорусский мобильный оператор устроил «бурю в стакане», пишет «Телеграф».

Однако в комментариях к видео развернулась целая дискуссия. Одни скептически отнеслись к перспективам новой службы. Другие — даже призвали своим кошельком помочь мобильному оператору оторвать свой кусок пирога у «Яндекс Go».

«Ребята, давайте размышлять здраво, у яшки нейросеть, а у А 1, проблемы даже с интернетом и ценами», — написал один из комментаторов видео.

Однако не все согласились с таким утверждением. «Ну там для водил выгоднее, если терпилы перейдут, то шансы есть», — написал другой зритель.

Еще один пользователь соцсети рассказал, что «прикололся» и попытался сравнить удобство нового сервиса с «Яндекс Go». По его утверждениям, на один и тот же адрес Яндекс предложил подождать такси 2 минуты и поехать за 11,2 рубля, в то время, как А1 — 12,96 рубля при ожидании 12 мин.

Еще одна девушка поделилась в TikTok своими расчетами:

Другой же пользователь, наоборот, заверил, что услуги таким А1 для него вышли дешевле Яндекса почти в два раза: «Яндексоводы поджимают хвосты? Разница есть. Что до дома доехать за 6 рублей, а что от Яшки за 16 рублей».

Вот и еще один подписчик предложил не торопить события и посмотреть, как будет развиваться конкуренция, еще и поучаствовать в ее обострении своим рублем. «Охренеть A1 за один день не отжал рынок у Яндекса. Вам тут шанс дали, вложиться поездками в А1 чтобы Яндекс через некоторое время перестал быть монополистом, а вы уже лапки сложили».

В комментариях также объявился и таксист, который рассказал, что планирует работать сразу в двух сервисах. «Я планирую работать и с Яндексом и с А1,был бы в моем городе еще перевозчик работал бы и с ним,просто смотрел где выгоднее заказы, но думаю что с Яндексу ни кто не составит конкуренцию».

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