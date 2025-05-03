Поляки стали более позитивными 3.05.2025, 11:19

иллюстративное фото

Итоги европейского исследования.

В Польше, как нигде в Европе, за последний год значительно сократился процент людей, испытывающих стресс. Это показали свежие данные отчета Gallupa, которые также подтверждает «World Happiness Report 2025».

И это довольно неожиданная новость, учитывая, что в мире все еще неспокойно, пишет wyborcza.biz.

Gallup – одна из старейших международных исследовательских компаний – спросила у более чем 227 тысяч человек по всему миру: «Ваш вчерашний день прошел в основном в стрессе?» Среди поляков утвердительно ответили 23% участников. То есть только каждый четвертый чувствовал стресс большую часть дня. Цифра кажется высокой, но это один из лучших результатов в Европе (меньше стрессуют только в Дании).

Такого прогресса Польша добилась благодаря снижению показателя сразу на 7 процентных пунктов по сравнению с предыдущими годами.

Наибольший уровень стресса в Европе зафиксирован на Кипре (65%), в Греции (58%) и на Мальте (59%).

Поляки меньше злятся

Gallup также исследовал эмоцию злости. 12% поляков признались, что большую часть дня накануне испытывали злость – это немного больше одного человека из десяти. И снова Польша оказалась рядом с Данией (13%) и Швецией (12%).

Более того, именно в Польше зафиксировано самое большое в Европе снижение уровня злости – минус 5 процентных пунктов по сравнению с прошлыми годами.

Больше всего злились жители Южного Кипра (49%), Черногории (27%) и Словакии (24%). В Великобритании, Сербии и Германии уровень злости тоже снизился, но чуть слабее – на 4 пункта.

И меньше грусти

Кроме стресса, аналитики изучили еще одну эмоцию – грусть. Только 9% поляков ответили, что чувствовали грусть большую часть предыдущего дня. Это третий наименьший показатель в Европе. Меньше грустили только жители Косово (0%) и Хорватии (8%).

И опять Польша – лидер по снижению уровня грусти, наравне с Италией: в обеих странах доля грустивших уменьшилась на 5 процентных пунктов.

Самый высокий уровень грусти отмечен на Южном Кипре (35%), в Великобритании (26%) и Португалии (23%).

Но не все так радужно

Стоит отметить, что изначально отчеты Gallupa направлены на изучение вовлеченности сотрудников в работу. И вот здесь Польша показывает слабые результаты – вовлеченность всего 8%. Столько же во Франции и Швейцарии, а хуже только в Хорватии (7%).

К тому же, 23% поляков активно ищут новую работу.

– Может быть, опрос попал на какой-то особенно удачный день? Солнечный выходной?

– Нет-нет, – смеется социолог Katarzyna Krzywicka-Zdunek. – Когда у нас хорошие результаты, мы сразу ищем подвох в методологии. Но Gallup ежегодно проводит и «World Happiness Report», где Польша тоже показала себя неплохо.

В последней версии «World Happiness Report» Польша заняла 26-е место из 146 стран по субъективной оценке качества жизни. Для сравнения: в предыдущем отчете было 39-е место.

Что влияет на счастье поляков

По мнению Krzywickiej-Zdunek, ключевую роль сыграли отношения между людьми.

– Исследования показывают, что чувство общности, сила связей, совместные обеды очень сильно влияют на наше благополучие. Парадокс в том, что когда государство не справляется, люди больше полагаются друг на друга – и это их укрепляет, – отмечает она.

Также, по ее словам, свою роль могли сыграть и политические изменения – смена власти часто сопровождается улучшением настроений. Похожая ситуация была в Великобритании после прихода к власти лейбористов.

Надо помнить, что в отчете за 2025 год отражены данные за 2024-й – фактически это результаты прошлого года.

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