Илья Шкурин: : Это мой первый трофей!4
- 3.05.2025, 11:41
Белорусский нападающий «Легии» прокомментировал победу своей команды в финале Кубка Польши.
Белорусский нападающий «Легии» Илья Шкурин прокомментировал победу своей команды над щецинской «Погоней» в финале Кубка Польши - 4:3.
Напомним, наш соотечественник в этом поединке отличился голом.
«Это мой первый трофей. Эмоций много. Я все еще не до конца в это верю, но в субботу будет трудно прийти в себя — хорошо, что у нас будет немного свободного времени. Это удивительное чувство, кубок тяжелый, медаль тоже. Отличная работа, хороший матч.
Тренер все время говорил, что что бы ни случилось, мы победим. Нужно просто поверить в это.
Мой гол? Перед матчем я сказал, что не забил пенальти «Лехии» — не знаю, что могло пойти хуже. Теперь меня немного отпустило. Я сделал то, к чему готовился на тренировках — более или менее», — сказал Шкурин в эфире TVP Sport.