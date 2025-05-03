Илья Шкурин: : Это мой первый трофей! 4 3.05.2025, 11:41

Илья Шкурин

Белорусский нападающий «Легии» прокомментировал победу своей команды в финале Кубка Польши.

Белорусский нападающий «Легии» Илья Шкурин прокомментировал победу своей команды над щецинской «Погоней» в финале Кубка Польши - 4:3.

Напомним, наш соотечественник в этом поединке отличился голом.

«Это мой первый трофей. Эмоций много. Я все еще не до конца в это верю, но в субботу будет трудно прийти в себя — хорошо, что у нас будет немного свободного времени. Это удивительное чувство, кубок тяжелый, медаль тоже. Отличная работа, хороший матч.

Тренер все время говорил, что что бы ни случилось, мы победим. Нужно просто поверить в это.

Мой гол? Перед матчем я сказал, что не забил пенальти «Лехии» — не знаю, что могло пойти хуже. Теперь меня немного отпустило. Я сделал то, к чему готовился на тренировках — более или менее», — сказал Шкурин в эфире TVP Sport.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com