Ситуация в обменниках Беларуси снова изменилась 3.05.2025, 11:59

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Где выгоднее всего купить доллары?

Доллар то дешевел, то дорожал на нынешней неделе на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи.

«Зеркало» посмотрело, в каких обменниках сейчас выгоднее покупать американскую и другие валюты.

Выше всего курс продажи банками доллара — 3,06 рубля («Банк БелВЭБ»), а ниже всего — 3,027 рубля («Банк РРБ», «БНБ-Банк», «БСБ Банк», «Статусбанк»). Напомним, в минувшие выходные дороже всего американскую валюту продавали банки по 3,09 рубля. То есть эта валюта

Уточним, что в разных обменниках одного банка курсы валют могут отличаться.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в «БНБ-Банк», «Статусбанк» — 3,016 рубля. При этом в нескольких банках курс покупки этой валюты составляет ниже отметки в 3 рубля («Сбер Банк», «Белагропромбанк», «Цептербанк», «Белгазпромбанк», «Нео Банк Азия»).

Самый высокий курс продажи банками евро — 3,48 рубля («Банк БелВЭБ»), а ниже всего — в «Банк ВТБ», «Банк Решение», «Банк РРБ» (3,41 рубля).

Евро выгоднее всего сдавать в «БНБ-Банк», «БСБ Банк», «Статусбанк» — 3,4 рубля. При этом в большинстве банков курс покупки этой валюты составляет ниже отметки в 3,4 рубля.

Курс покупки банками российского рубля выше всего в «Статусбанк» — 3,615 рубля за 100 российских рублей.

Самый высокий курс продажи банками российского рубля — 3,69 рубля за 100 российских рублей («Банк БелВЭБ»), а самый низкий — 3,63 рубля («Банк РРБ», «БНБ-Банк», «БСБ Банк», «Статусбанк»).

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