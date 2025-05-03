Дебютировал яркий конкурент BMW M3 от Hyundai 3.05.2025, 12:42

Он станет скоростным такси.

Genesis G70 получил спортивную модификацию Track Day. Заряженный седан будут использовать в качестве дорогого и необычного такси.

О самом быстром Genesis G70 рассказали на официальном сайте премиального подразделения Hyundai.

Новый Genesis G70 Track Day создали в канадском представительстве бренда. Конкурент BMW M3 получил обвес, капот с воздухозаборниками и огромное антикрыло. Автомобиль занизили и оснастили 19-дюймовыми дисками с низкопрофильной резиной.

Бамперы Genesis G70 стали более агрессивными, а оптику тонировали. К тому же седан получил черный матовый окрас с оранжевой графикой на боковинах.

Характеристики Genesis G70 Track Day пока не раскрываются. Известно лишь, что основой для концепта стал топовый вариант модели с 3,3-литровым V6 твин-турбо мощностью 373 л. с. и 8-ступенчатым автоматом, однако отдачу двигателя могли увеличить.

Седан Genesis G70 Track Day не станет серийным, однако на нем смогут прокатиться все желающие. Для него отвели интересную роль — он станет так называемым трек-такси на знаменитом немецком автодроме Нюрбургринг.

Сервис трек-такси уже давно работает на Нюрбургринге. Профессиональные пилоты катают пассажиров по автодрому на большой скорости. Уже известно, что стоимость поездки на Genesis G70 Track Day составит 120 евро.

Official Media Site - Genesis Newsroom

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