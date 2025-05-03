The Telegraph: Путин просчитался 3.05.2025, 12:47

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Трамп изменил методологию и сейчас делает именно то, чего не хочет Кремль.

Президент США Дональд Трамп надеялся добиться прекращения огня между Россией и Украиной, радикально изменив позицию Байдена в этой войне, то есть, проявив жесткость по отношению к Украине и приняв более примирительный тон с Россией.

Однако, как пишет The Telegraph, в последние дни «Трамп все больше разочаровывается в позиции Владимира Путина, видимо, понимая, что его водят за нос». Теперь госсекретарь Марко Рубио заявил, что США меняют «методологию того как будут вносить свой вклад», и, как отмечает издание, это серьезное изменение политики для США, которое играет не на пользу Путину.

Путин просчитался

Как пишет The Telegraph, вероятно, Путин на самом деле хочет договорного прекращения войны, учитывая отчаянное экономическое положение его страны. При этом его очевидная непримиримость в ответ на предложения Трампа о прекращении огня, вероятно, представляет собой стремление заставить президента США принять его максималистские условия.

Однако, «разозлив Трампа таким образом, Путин, возможно, просчитался». Новая сделка по минералам не только дала США повышенный экономический интерес к будущему Украины, но Трамп также заявил, что если Путин не согласится на его мирное предложение, он затопит Украину оружием.

«Это именно то, чего не хотел Путин. Его приоритетом было предотвратить продолжающиеся поставки боеприпасов с Запада на Украину, что было одним из его главных условий при рассмотрении того, что было предложено как безоговорочное прекращение огня», - подчеркивает издание.

В то же время, чтобы оказать существенное влияние на ситуацию на фронте, объем поставок оружия должен быть огромным и сопровождаться также пошаговым изменением в обмене разведданными, а также гораздо более открытыми полномочиями по использованию поставляемого США оружия против целей на территории России:

«Существенное усиление технических возможностей Украины, каким бы значительным оно ни было, вряд ли будет достаточным на данном этапе, учитывая острую нехватку в стране боевых войск. Но если угроза Трампа начнет реализовываться, это может подтолкнуть Путина еще дальше к принятию прекращения огня».

Также дополнительной и, вероятно, даже более эффективной тактикой было бы закручивание гаек в российской экономике таким образом, как Байден не делал за три года войны, пишет The Telegraph.

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