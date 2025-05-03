Полный блэкаут: в Подмосковье тысячи людей вторые сутки остаются без электричества 5 3.05.2025, 12:49

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Из-за крупнейшей за 15 лет аварии.

Более 18 тысяч жителей Московской области второй день живут без электричества из-за масштабных снегопадов, которые вызвали крупнейшую за последние 15 лет аварию на электросетях. Об этом сообщили власти региона, пишет The Moscow Times.

На утро 3 мая в Подмосковье электроснабжение отключено в 348 населенных пунктах. Это по меньшей мере «10 089 домов, в которых проживают 18 160 человек, в том числе более 4,5 тыс. детей», сообщил источник ТАСС в экстренных службах.

Из-за начавшихся в ночь на 2 мая снегопадов в 14 районах Подмосковья зафиксировали падение более 1,5 тыс. деревьев, из-за чего выходили из строя линии электропередач и подстанции. Повреждено 199 автомобилей, уточнил источник. По данным собеседника, аварийные работы по восстановлению инфраструктуры ведутся в 11 городских округах Подмосковья: Клину, Дмитровском, Пушкинском, Сергиево-Посадском, Талдомском, Мытищах, Химках, Солнечногорске, Истре, Красногорске и Рузском.

«В Подмосковье на севере блэкаут уже сутки. Сотни деревень без света. СНТ Красная горка, Мытищинский городской округ — с 6 утра нет света. Двое детей, благо есть генератор и газовая плита. Полный блэкаут», — пишут местные жители в соцсетях.

Эта авария стала крупнейшей за минувшее пятнадцатилетие, сообщил гендиректор ПАО «Россети Московский регион» Александр Пятигор. По его словам, восстановительные работы, в которых задействованы 200 аварийных бригад, продолжались всю ночь.

В «Россетях» также пояснили, что причиной масштабного повреждения электросетей стало массовое падение деревьев на провода на фоне снегопадов, мокрого снега и заморозков. На ряде участках помимо устранения обрывов, пришлось устанавливать новые опоры ЛЭП, сообщили в службе.

В ночь на пятницу в Москве выпало 22% от майской нормы осадков (или 14 мм), уточнил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Накануне губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о 26 тысячах людей, лишившихся электричества в результате непогоды. По его данным, было обесточено 237 линий электропередач и 4,4 тыс. трансформаторных подстанций.

Власти пообещали устранить все последствия аварии к концу дня 3 мая.

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