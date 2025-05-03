В Беларуси вводят изменение по пособиям на детей и пенсиям, которое «навело шороху» 1 3.05.2025, 12:59

Можно остаться без выплат, если не сделать одно действие.

В Беларуси с 1 июля заработает изменение, которое касается пособий на детей, пенсий и некоторых других социальных выплат. К этой дате надо обзавестись специальными базовыми счетами, чтобы продолжили перечислять эти деньги. В TikTok рассказали о важном нюансе для матерей в декрете, который надо учесть, чтобы не остаться с июля без пособий, пишет «Зеркало».

Коротко о том, что изменится

К 1 июля 2025 года белорусы, которые получают через банки социальные выплаты — в том числе пособия на детей и пенсии, должны обзавестись специальными счетами, которые называются базовыми расчетными, предупреждали ранее соцслужбы. На них и будут перечислять деньги. «Гражданам, обязанным получать пенсию через учреждения банков, а также самостоятельно изъявившим такое желание, выплата пенсии будет осуществляться только на базовый счет», — отмечали ранее соцслужбы.

«Сообщение всем автоматом приходит»

Одна из декретниц сходила в «Беларусбанк» и выяснила подробности, кто должен открывать такой счет, а кто — нет. Она рассказала об этом в TikTok.

— Те, кто вышли в декрет от работы, вам не нужно заводить никакой новый базовый расчетный счет, — отметила тиктокерша. — Я вышла в декрет от работы, до декрета я работала в шкоке. И, соответственно, мои деньги — детские — приходят под словом «зарплата». То есть в базе банка пишется, что мне приходит зарплата — 861 белорусский рубль.

Тиктокерша уточнила, что «тем мамам, которые вышли в декрет не от работы, обязательно нужно до 1 июля сходить в банк и создать базовый расчетный счет».

В комментариях под видео люди обсуждали это новшество. Вот некоторые отклики:

«Если от центра занятости идут выплаты, то нужен базовый счет. А если от работы мужа или от места вашей работы, то базовый счет не нужен».

«Втихую дурят народ, не говоря, что потихоньку готовят переходу к цифровым деньгам. Придумали базовые счета. Что мешает сделать существующие счета базовыми? Что мешает писать — социальная выплата?»

«В первую очередь узнать в своей организации, где работаешь, нужно или нет открывать счет. Может, просто достаточно зарплатной карты».

«Очень странно. В декрет от работы вышли мои коллеги, им пришло смс, что нужно обратиться в банк для открытия счета. Я тоже в декрете, смс не было. Планирую на днях сходить в банк».

«Сообщение всем автоматом приходит, кто любые пособия получает. Если вы от работы получаете пособие, то на работе спросите, нужно ли вам счет открывать. Скорее всего, не нужно».

«Спасибо, а то навели другие шороху».

Что это за счета?

Базовый счет по своим функциям не отличается от текущего. Основная разница в том, что он предполагает определенный список операций, по которым банки не берут комиссию. К примеру, это открытие и закрытие такого счета, зачисление на него социальных выплат (пенсий, стипендий и других), переводы между такими счетами, снятие наличных через банкоматы и кассы этого же банка, расчеты за товары. Посмотреть полный перечень бесплатных операций по базовому счету можно по ссылке.

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