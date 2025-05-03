Нечаянная радость 1 Евгений Вильк

3.05.2025, 13:02

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иллюстративное фото

И куда делись искренние симпатии и тепло к Путину?

Ничего плохого кроме хорошего нынешний вариант договора о ресурсах, кажется, не несет. А вот хорошее несет.

Ничего реального в смысле появления некой деятельности по добычи каких то ископаемых и доходов от этой деятельности, которые Украина и США будут как то делить, он тоже не несет. В отношении самого предмета договора все это представляется пустым радужным туманом. Для 57 элементов, которые еще предстоит добывать, должны были бы быть 57 серьезных исследований и проектов. Ничего этого нет. Как нет, конечно, и элементарных условий для начала работы в виде Украины, над которой не летают русские ракеты.

Нет и никакой причастности предмета этого договора к главному вопросу момента – к установлению мира, к остановке войны. Никаких действий США по поддержке Украины договором не предусмотрено.

Но все-таки все очень позитивно выглядит. Из договора исключено, во-первых, все оскорбительное и издевательское по отношению к Украине, что было в первых вариантах. Т.е. признание ПРЕЖНЕЙ помощи со стороны США долгом. Первоначально вообще в размерах, превышающих реальную помощь в разы. Во-вторых, устранены и явно грабительские требования первых вариантов, предполагавшие начать НЕМЕДЛЕННОЕ взимание этого долга с Украины. Т.е. включение в договор реальных живых доходов с уже существующих месторождений и уже работающей инфраструктуры.

В окончательном варианте остались только БУДУЩИЕ разработки (не разведанных пока и не исследованных) полезных ископаемых. А вкладом США в фонд добычи этих сверкающих неверным огнем на горизонте 57 оттенков бериллия – будет считаться БУДУЩАЯ помощь США Украине. Ну и прекрасно!

Все это может означать только то, что правящая верхушка Трампа, сильно покобянившись и повыпендривавшись, побив горшки в овальном кабинете, спев задушевную песню «Нет, я не Байден, я другой, еще неведомый…», будут все же продолжать поддержку Украины, военную и финансовую. Но поскольку поддержка эта сопровождается неизменной арией «Нет, я не Байден, я другой…», нужно сделать вид невероятно успешной сделки, подложенной под нее.

Мы заключили потрясающую сделку! Сделку века на рубидий с неодимом на 350 млрд (Илон, срочно объясни моему Вэнсу на пальцах, что такое рубидий и чем он отличается от неодима)!

Вы все поняли? Это не просто помощь, которую этот Байден оказывал, а грандиозная сделка!

Сохранение прежней нормальности политики США через ненормальные и фарсовые жесты, сопровождающие ее, Трамп-тарарам.

Это все по сравнению с прошлыми ожиданиями – выглядит очень позитивно.

И куда делась при этом искренняя ненависть к Украине? Искренние симпатии и тепло к Путину? Искреннее желание сделать из США авторитарную империю и захватить Гренландию с Канадой по образцу путинского захвата Крыма и Донбасса?

Об этом – отдельные размышления.

Евгений Вильк, «Телеграм»

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