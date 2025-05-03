«Мне кажется, это что-то жуткое» 3.05.2025, 13:19

1,016

Как лукашисты «поздравили» 103-летнего лежачего ветерана.

В Заславле прошла «по-настоящему трогательная и теплая встреча» председателя Минского райисполкома Владимира Юргевича и 103-летнего ветерана Великой Отечественной войны Ивана Сурвило, написала газета «Прысталічча» 2 мая. Однако под видео встречи в TikTok комментаторы не согласны, что она была теплая, пишет «Зеркало».

Семью ветерана, которому уже 23 мая должно исполниться 104 года, с наступающим Днем Победы, кроме Юргевича, поздравили председатель Заславского горисполкома Светлана Карташева, военный комиссар Минского райвоенкомата Дмитрий Годун и директор Заславской ДШИ Валерий Шкурский.

«К сожалению, сил, чтобы как раньше пожать руку гостям, у Ивана Антоновича уже нет. Но песню «День Победы», которую для дорогого ветерана исполняли под баян сотрудники детской школы искусств, он допел до конца со всеми присутствующими!», — написала районка.

Год назад, когда Ивана Сурвило так же поздравляли, родственница сказала, что он ничего не слышит и не видит. У ветерана уже тогда не было сил самостоятельно приподняться или перевернуться.

На видео поздравления веселые чиновники поют песню, а дочь ветерана поднимает его руки, чтобы он хлопал. Судя по ролику, мужчина, видимо, все же понимал, что примерно происходит.

Менее чем за сутки видео набрало почти 400 тысяч просмотров и в комментариях (которых на момент публикации почти 1500) люди часто недовольны:

«Мне кажется, это что-то жуткое».

«Обидно одно! Что большинство таких поздравлений, для отчета и видео. А не для души, и памяти».

«Пришли раз в год, повыли и смылись».

«Решили добить деда».

«Раньше нужно было делать что-то для них. Они заслужили Мальдивы, отдыхи за границей. Они заслужили это. А вы, чиновники, вспомнили его с аккордеоном при смерти».

Когда ролик заметили в соцсетях и СМИ, то его удалили. Продержалось видео в TikTok-аккаунте Zaslavl|Online всего 17 часов.

Во время войны бывший рядовой партизанского отряда Иван Сурвило был стрелком 3-го пехотного полка 1-й пехотной дивизии Войска Польского, принимал участие в Висло-Одерской операции. За службу был награжден медалями «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.», «За взятие Берлина». Получил орден Отечественной войны II степени.

«Мне кажется, это что-то жуткое». Как в Заславле чиновники поздравили 103-летнего лежачего ветерана

«Пришли раз в год, повыли и смылись». Поздравили с песней под баян и бубен, а еще помогли хлопать.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com