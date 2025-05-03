Зеленский: Украина готова к перемирию с 7 мая, но на 30 дней 1 3.05.2025, 13:35

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Предложение Путина — это театральная постановка.

Украина готова к прекращению огня с Россией, но настаивает на перемирии на 30 дней согласно предложенной США стратегии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского во время общения с журналистами.

«Безусловное прекращение огня - модель, которую предложили американцы. Мы идем по ней. С этой даты или с другой - желательно раньше. Да, давайте попробуем на 30 дней. Почему прекращение огня на 30 дней? Потому что невозможно за три, пять, семь дней ни о чем договориться», - сказал президент Украины.

«Перемирие», которое объявил российский диктатор Владимир Путин на три дня с 7 по10 мая, Зеленский назвал «театральной постановкой». Глава государства подчеркнул, что за два-три дня никакой план следующих шагов по окончанию войны построить невозможно.

«Играть для того, чтобы дать мягкую атмосферу выхода из изоляции Путину на 9 мая, и чтобы всем было комфортно, безопасно - тем лидерам, или друзьям, или партнерам Путина, которые приедут, по тем или иным причинам на Кремлевскую площадь на 9 мая, - помогать Путину никто не будет. Мы просто либо находимся в войне, либо Путин показывает, что он готов к прекращению огня, к первой части окончания войны. Мы готовы начинать с 1-го, с 3-го, с 5-го. Если ему нужна дата 7-е - нам все равно. С 7-го - 30 дней», - подчеркнул Зеленский.

Он также добавил, что полной тишины без ее качественного мониторинга достичь невозможно.

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