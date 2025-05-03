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Украина первой в мире сбила с морского дрона Magura истребитель Су-30: видео

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  • 3.05.2025, 13:40
  • 8,688
Украина первой в мире сбила с морского дрона Magura истребитель Су-30: видео

Российский самолет вспыхнул в воздухе и упал в море.

Впервые в мире воины Главного управления разведки Минобороны Украины ударом с морского дрона Magura уничтожили вражеский боевой самолет. В Черном море был ликвидирован российский штурмовик Су-30.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУР. Уничтожение вражеского самолета произошло 2 мая 2025 года благодаря совместной работе военной разведки, Службы безопасности Украины и Сил обороны Украины.

«Исторический удар нанесли воины спецподразделения ГУР МО Украины Group 13 ракетой беспилотной морской платформы Magura», – говорится в сообщении.

В ГУР добавили, что Су-30 – это многоцелевой истребитель, используемый армией РФ. Его ориентировочная стоимость – 50 миллионов долларов. Самолет вспыхнул в воздухе после удара и наконец упал в море, «на дно владений безжалостного Нептуна».

Успешный удар по боевому самолету армии РФ нанесли в акватории Черного моря недалеко от порта в городе Новороссийск, где российские военные прячут остатки своего Черноморского флота.

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