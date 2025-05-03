В Великобритании правые популисты уверенно выиграли местные выборы 3 3.05.2025, 13:42

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У них больше мандатов, чем чем у двух основных партий парламента — Консервативной и Лейбористской.

В Великобритании правопопулистская Партия реформ уверенно победила на местных выборах. Голосование прошло в четверг, 1 мая, однако основная часть голосов была подсчитана в пятницу.

На выборах разыгрывались 1600 мандатов в советах разных уровней — начиная с графств, передает Би-би-си. Партия получила 676 мест.

Это больше, чем у двух основных партий британского парламента — Консервативной и Лейбористской: они получили 317 и 99 мандатов соответственно. Все 676 мест реформисты заняли впервые. Консерваторы потеряли 674 кресла, лейбористы — 186.

Партия реформ получила еще одно место в Парламенте, победив на довыборах в избирательном округе на северо-западе Англии. Улучшили результаты Либерал-демократы (368 мест в региональных советах, +162) и «Зеленые» (80, +45).

«Я считаю, мы теперь стали главной оппозиционной партией вместо Консервативной», — заявил лидер реформистов Найджел Фарадж в эфире радио Би-би-си. По его словам, его партия сломала дуополию лейбористов и консерваторов, а ее успех стал «началом конца» для последних — наиболее близких к реформистам по программе, передает The Guardian.

Партия реформ была создана на основе Партии Брексита Фараджа. Он отстранился от политики в 2016 году, когда британцы проголосовали за выход из Евросоюза, но позднее вернулся, резко критикуя как лейбористов, так и консерваторов.

В программе правопопулистов — снижение налогов, запрет на привлечение низкоквалифицированной рабочей силы из-за рубежа, отказ от инициатив по защите климата.

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