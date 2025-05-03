Синоптики предупредили белорусов сразу о трех днях «сюрпризов» 3.05.2025, 13:58

2,712

Когда заморозки до -5°C, а когда сильные грозы?

Белгидромет 3 мая выписал сразу несколько предупреждений белорусам на разные дни. Речь в них идет о сильных дождях с грозами, но что еще неприятнее — об очередных заморозках, пишет «Телеграф».

Так, днем 3 мая, в субботу, синоптики предупредили о грозах в южных районах Беларуси. Правда, не везде, а местами. Точную их локацию в Белгидромете не назвали, что и понятно.

Уже на 4 мая, воскресенье, метеорологи написали о сильных дождях и грозах, снова в неуказанных местах. В довесок к ним на воскресенье предупредили об усилении ветра в порывах до 70 км/час.

На понедельник, 5 мая, в Белгидромете ничего страшного пока не обещали. Но расслабляться пока рано. Во вторник, 6 мая, МЧС на основе данных Белгидромета объявило оранжевый уровень опасности.

Белгидромет предупредил белорусов сразу от трех днях напастей. Когда заморозки до -5°C, а когда сильные грозы?

«В ночные часы 6 мая (вторник) на большей части территории республики ожидаются заморозки 0, -5°С, в Минске -1- 3°С», — сообщили в Белгидромете.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com