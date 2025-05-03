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Синоптики предупредили белорусов сразу о трех днях «сюрпризов»

  • 3.05.2025, 13:58
  • 2,712
Синоптики предупредили белорусов сразу о трех днях «сюрпризов»

Когда заморозки до -5°C, а когда сильные грозы?

Белгидромет 3 мая выписал сразу несколько предупреждений белорусам на разные дни. Речь в них идет о сильных дождях с грозами, но что еще неприятнее — об очередных заморозках, пишет «Телеграф».

Так, днем 3 мая, в субботу, синоптики предупредили о грозах в южных районах Беларуси. Правда, не везде, а местами. Точную их локацию в Белгидромете не назвали, что и понятно.

Уже на 4 мая, воскресенье, метеорологи написали о сильных дождях и грозах, снова в неуказанных местах. В довесок к ним на воскресенье предупредили об усилении ветра в порывах до 70 км/час.

На понедельник, 5 мая, в Белгидромете ничего страшного пока не обещали. Но расслабляться пока рано. Во вторник, 6 мая, МЧС на основе данных Белгидромета объявило оранжевый уровень опасности.

Белгидромет предупредил белорусов сразу от трех днях напастей. Когда заморозки до -5°C, а когда сильные грозы?

«В ночные часы 6 мая (вторник) на большей части территории республики ожидаются заморозки 0, -5°С, в Минске -1- 3°С», — сообщили в Белгидромете.

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