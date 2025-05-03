«Тет-а-тет сработал»: Зеленский рассказал о встрече с Трампом в Ватикане

«Тет-а-тет сработал»: Зеленский рассказал о встрече с Трампом в Ватикане1
- 3.05.2025, 14:12
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Президент Украины озвучил новые детали.
Президент Украины Владимир Зеленский поделился новыми деталями встречи с Трампом в Ватикане. Он сказал, что личный разговор дал свои результаты.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время встречи с журналистами.
«С президентом Трампом, я считаю, у нас был лучший разговор из всех. Может он был самый короткий, но самый предметный. При всем уважении к нашим командам, но формат тет-а-тет, на мой взгляд, сработал», - сказал он.
По словам президента Украины, само соглашение по недрам дает возможность защищать будущие инвестиции США, защищать, в частности, противовоздушной обороной Украину и украинцев.
«И поэтому мы готовы, чтобы вкладом были системы ПВО. Я ему сказал о необходимом количестве - он пообещал, что они будут работать над этим, и это не бесплатные вещи. И я хотел бы иметь возможность, чтобы у нас был доступ к закупке американского оружия», - отметил Зеленский.