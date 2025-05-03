«Лукашенко это вылезет боком» 10 3.05.2025, 14:26

2,894

Эксперты объяснили, зачем Путину завод беспилотников в Беларуси.

Общаясь с Александром Лукашенко в Волгограде 29 апреля, Владимир Путин публично предложил построить в Беларуси завод по производству беспилотников. В чем интересы Москвы и Минска?

«Мы готовы уже заложить завод вместе с вашими специалистами и соответствующую лабораторию», — заявил руководитель РФ.

Сайт udf поинтересовался у экспертов: зачем России завод в Беларуси и какие последствия будет иметь его строительство для нашей страны?

«Лукашенко такие действия все же вылезут боком»

Директор украинского Института мировой политики Евгений Магда в комментарии UDF отметил, что при строительстве завода беспилотников в Беларуси выгоду получит Москва, но не Минск.

«Во-первых, строительство завода еще больше втягивает Беларусь в войну против Украины и ухудшает имидж Лукашенко на Западе», – сказал Магда.

Он обратил внимание, что одно из основных российских производств дронов находится в далеком Елабуге (Татарстан). Там выпускают российскую версию иранского БПЛА «Shahed 136» под названием «Герань-2» для использования в военной агрессии против Украины. Предприятие пережило украинскую атаку около года назад.

«То есть, во-вторых, строительство завода в Беларуси сокращает транспортное плечо по доставки беспилотников на линию фронта», – отметил Магда.

Но есть еще и более важная причина.

«В-третьих, Россия рассчитывает на то, что сможет обезопасить свое производство беспилотников от возможных украинских ударов. Наносить удары по белорусской территории официальный Киев вряд ли станет», – считает Магда.

Логика в строительстве завода в Беларуси для Москвы по названным причинам, безусловно, присутствует. Но зачем это Лукашенко?

«Напомню, что он последовательно отстаивает позицию, что готов пойти на все, что угодно, лишь бы сами беларусы напрямую не участвовали в боевых действиях. Но думаю, Лукашенко такие действия все же вылезут боком, пусть и не сегодня. В любом случае очевидно, что строительство российского завода по производству дронов не улучшит украинско-белорусские отношения, а только создан новую напряженность. Но это выбор Лукашенко и ему с ним жить дальше», – сказал Магда.

«Путин одним действием может достичь нескольких целей сразу»

Политолог Анатолий Котов отметил, что видит несколько причин для озвученного Путиным предложения.

«Начнем с наиболее очевидной. Режиму Лукашенко нужны деньги, и он готов их получать под что угодно. Импортозамещение, вторая АЭС, союзный самолет. Без разницы под какой проект. Поэтому Лукашенко можно предлагать и строительство завода по беспилотникам», – считает Котов.

С другой стороны Путин «одним действием может достичь нескольких целей сразу».

«Строительство завода беспилотников окончательно привязывает режим Лукашенко к войне, потому что очевидно, кого будут бомбить беспилотниками – Украину. Одновременно Киев будет перед выбором: уничтожить завод или нет. Если да, что абсолютно логично, то Беларусь оказывается полностью втянутой в войну. Уничтожение завода буде поводом для использования территории Беларуси для новых атак на Украину. Лукашенко тоже будет вынужден воевать и никакие мирные инициативы его уже не спасут», – полагает Котов.

Он добавил:

«Если же Украина не будет трогать завод, то Путин получит производство оружия вблизи линии фронта, но под зонтиком. Ведь все остальные российские заводы уже подвергаются атакам. Так что полностью зависимый в финансовом плане от России Лукашенко будет просто использован – либо для провокации Украины, либо для создания военного производства».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com