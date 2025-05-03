Назван продукт, который нужно есть каждой женщине 2 3.05.2025, 14:36

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Он поразительно полезен для здоровья.

Одним из самых популярных рыбных деликатесов является печень трески - польза этого продукта хорошо известна ученым. Огромное количество витаминов и полезных жиров делает его настоящим суперфудом. Обычно лакомство просто едят с хлебом в качестве бутерброда, хотя можно также приготовить витаминный салат с печенью трески.

Врач-диетолог, эндокринолог, терапевт, специалист по внутренней медицине клиники диетологии «Самойленко» Елена Зинченко эксклюзивно для УНИАН рассказала, чем интересна печень трески - как правильно есть, почему она полезна для женщин и кому может навредить.

Печень трески насыщена Омега-3 жирными кислотами, которые нужны для поддержания работы сердца, мозга и сосудов. Продукт также содержит высокие дозы витаминов А и D. Витамин А полезен для здоровья зрительной системы, кожи, обеспечения работы иммунной системы. Витамин D необходим также для иммунной и нервной систем, а также для прочности костей.

Еще одна причина есть печень трески - польза для женщин, особенно после наступления менопаузы. В этот период у них становятся более хрупкими кости, а витамин D поддерживает здоровье костей и снижает риск возникновения остеопороза.

Относительно того, сколько раз в неделю можно есть печень трески, эксперт советует употреблять по столовой ложке продукта 2-3 раза в 7 дней.

Польза печени трески консервированной и признаки качества продукта

В первую очередь нужно посмотреть на упаковку - она должна быть ненабухшей и неповрежденной. Когда откроете банку - не должно быть резкого запаха, тухлого или прогорклого. Аромат свежей консервы трески специфический, рыбный, но не неприятный. Цвет деликатеса должен быть кремовым.

Качественная печень однородная, мягкая, нежная, но при этом не должна разваливаться. В масле не может быть осадка, каких-то пленок или слизи.

Консервированную печень трески диетолог советует сочетать с цельнозерновым хлебом. Еще можно перемолоть с вареным желтком и выложить на белок. Также продукт хорошо сочетается с огурцом, сельдереем, перцем, листьями салата.

Желательно сливать масло из банки. Его производители добавляют в консерву для лучшего хранения.

Кому нельзя есть печень трески

Не стоит употреблять много продукта, поскольку может возникнуть гипервитаминоз. Он проявляется тошнотой, головной болью.

Печень трески не следует потреблять детям в возрасте до 3 лет. Не рекомендуется деликатес беременным женщинам - если будет избыток витамина А, он может быть достаточно токсичным для плода. Поскольку печень трески довольно жирная, ее с осторожностью нужно потреблять людям с проблемами с оттоком желчи или с печенью.

Для людей с проблемами со здоровьем может быть вредной печень трески - суточная норма уменьшается до половины столовой ложки, а частота потребления - 1-2 раза в неделю.

Почему не стоит переедать печень трески - вред для здоровья

Зная, чем полезна печень трески, не стоит забывать и о ее вреде. По словам специалиста, печень - это орган, который занимается детоксикацией, и ее нужно осторожно потреблять. Она, как фильтр, может в себе накапливать токсичные вещества (к примеру, ртуть). Если есть слишком много, можно отравиться.

В случае передозировки витамином А могут возникнуть проблемы с печенью. А в случае избытка витамина D, в крови может повыситься уровень кальция, а это приводит к появлению камней в почках.

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