Польша начала новую военную операцию над Балтией на фоне провокаций РФ 3.05.2025, 14:30

Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш сделал официальное заявление.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш объявил о начале новой военной операции с целью обеспечения безопасности и контроля над воздушным пространством в Балтийском регионе, учитывая провокации со стороны России.

Об этом сообщает РАР.

Как отмечается, в течение последних недель в регионе Балтийского моря произошло несколько инцидентов, связанных с деятельностью российской авиации, которая не придерживалась международных правил или даже нарушила польское воздушное пространство.

Так, в пятницу Косиняк-Камыш сообщил, что в ответ на инциденты польская армия начала новую операцию, направленную на обеспечение безопасности и контроля воздушного пространства в Балтийском регионе.

Также отмечается, что операция началась на этой неделе, в ее рамках были развернуты дополнительные самолеты и вертолеты для патрулирования польского воздушного пространства на севере.

Согласно неофициальной информации, предоставленной PAP источниками, близкими к Министерству национальной обороны, операция предусматривает, среди прочего, перемещение дополнительных военных вертолетов из других регионов к базам в регионе Балтийского моря и к границе с российской Калининградской областью.

«Это ответ на угрозы, с которыми мы имеем дело, в частности инциденты, касающиеся нас или наших союзников - стран Северной и Балтийской Европы», - подчеркнул Косиняк-Камыш.

Как пишет издание, в настоящее время военно-воздушные силы стран НАТО задействованы в защите воздушного пространства региона, в частности участвуют в постоянной миссии Baltic Air Policing, в рамках которой поочередно предоставляют авиацию для защиты воздушного пространства Литвы, Латвии и Эстонии, которые не имеют собственных военно-воздушных сил.

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