закрыть
3 мая 2025, суббота, 15:16
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Польша начала новую военную операцию над Балтией на фоне провокаций РФ

  • 3.05.2025, 14:30
Польша начала новую военную операцию над Балтией на фоне провокаций РФ

Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш сделал официальное заявление.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш объявил о начале новой военной операции с целью обеспечения безопасности и контроля над воздушным пространством в Балтийском регионе, учитывая провокации со стороны России.

Об этом сообщает РАР.

Как отмечается, в течение последних недель в регионе Балтийского моря произошло несколько инцидентов, связанных с деятельностью российской авиации, которая не придерживалась международных правил или даже нарушила польское воздушное пространство.

Так, в пятницу Косиняк-Камыш сообщил, что в ответ на инциденты польская армия начала новую операцию, направленную на обеспечение безопасности и контроля воздушного пространства в Балтийском регионе.

Также отмечается, что операция началась на этой неделе, в ее рамках были развернуты дополнительные самолеты и вертолеты для патрулирования польского воздушного пространства на севере.

Согласно неофициальной информации, предоставленной PAP источниками, близкими к Министерству национальной обороны, операция предусматривает, среди прочего, перемещение дополнительных военных вертолетов из других регионов к базам в регионе Балтийского моря и к границе с российской Калининградской областью.

«Это ответ на угрозы, с которыми мы имеем дело, в частности инциденты, касающиеся нас или наших союзников - стран Северной и Балтийской Европы», - подчеркнул Косиняк-Камыш.

Как пишет издание, в настоящее время военно-воздушные силы стран НАТО задействованы в защите воздушного пространства региона, в частности участвуют в постоянной миссии Baltic Air Policing, в рамках которой поочередно предоставляют авиацию для защиты воздушного пространства Литвы, Латвии и Эстонии, которые не имеют собственных военно-воздушных сил.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Успешные операции Украины напугали Кремль
Успешные операции Украины напугали Кремль Петр Олещук
Не лезьте, Минск — не ваш
Не лезьте, Минск — не ваш Ирина Халип
Перспективы победы Украины
Перспективы победы Украины Александр Немец, kasparov.ru
Снята четвертая печать
Снята четвертая печать Александр Невзоров