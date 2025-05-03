Лукашенко могут ликвидировать на параде 9 мая в Москве? 3.05.2025, 15:22

«Друзей Путина» предупредили.

Киев не будет давать гарантии безопасности представителям иностранных государств, которые приедут в Москву на парад в честь 80-летия победы в Великой отечественной войне. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что Россия сама может предпринять «разные шаги», которые подвергнут гостей опасности.

«Мы не можем нести ответственность за то, что происходит на территории РФ. Они обеспечивают вам безопасность и поэтому гарантии мы вам никакие давать не будем. Потому что мы не знаем, что Россия будет делать в эти даты. Она может делать со своей стороны разные, скажем так, шаги: и поджоги, и подрывы, и так далее. А потом обвинять нас», — сказал он во время общения с журналистами (цитата по «Интерфакс-Украина»).

Зеленский поручил главе МИД Украины Андрею Сибиге довести до международных партнеров, что Киев не рекомендует им приезжать в Россию с точки зрения безопасности. «А если вы это делаете — не спрашивайте нас. Это ваше личное решение», — заявил украинский президент.

По его словам, Киев не собирается создавать для президента Владимира Путина «мягкую атмосферу выхода из изоляции» и не станет гарантировать безопасность «друзьям или партнерам Путина», которые приедут на парад 9 мая.

Напомним, что недавно Лукашенко поблагодарил Путина за приглашение на парад в Москве и подтвердил, что «не может не приехать».

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