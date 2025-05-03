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Белорусы могут столкнуться с комиссиями при обмене долларов

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  • 3.05.2025, 15:39
  • 2,926
Белорусы могут столкнуться с комиссиями при обмене долларов

Комиссии действуют во многих банках страны.

«Белгазпромбанк» с 1 июня вводит изменение по обмену поврежденной валюты. Теперь сдать такие купюры будет дешевле, пишет «Онлайнер».

Речь про услугу по обмену изношенных, поврежденных банкнот в иностранной валюте на платежные банкноты. Банк принимает для этой операции доллары, евро и российский рубли.

С 1 июня комиссия составит 9% от суммы, минимум 3 рубля. Сейчас она 12%, но минимум 3 рубля.

Какие комиссии в других банках?

В «БНБ-Банке» обменивают поврежденные доллары, евро и российские рубли с комиссией 9% от суммы, но не менее 10 рублей.

В «Технобанке» комиссия также составляет 9%, минимум 10 рублей.

Еще один вариант — в «Беларусбанке» можно сдать поврежденные доллары, евро и российские рубли на инкассо. Комиссия составит 5% от суммы валюты операции в эквиваленте в белорусских рублях, минимум — 25 рублей. Также вознаграждение удерживает банк-корреспондент.

В «Банке БелВЭБ» могут обменять поврежденные российские рубли с комиссией 10% от суммы обмена, минимум 5 белорусских рублей.

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