У Путина цинично ответили на 30-дневное перемирие Зеленского 9 3.05.2025, 15:59

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Песков повторил тезис российской пропаганды.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к перемирию с РФ, но настаивает на 30-дневном прекращении огня. В Кремле отреагировали сказав, что «ждут ответа» по трехдневному перемирию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий спикера Кремля Дмитрия Пескова российским СМИ.

По его словам, предложение РФ о трехдневном перемирии, которое ранее сделал российский диктатор Путин, является якобы «проверкой готовности Киева» к долгосрочному миру.

- Целью предложенного Россией Пасхального перемирия, а также нынешней инициативы по объявлению перемирия на праздничные дни, 8, 9, 10 мая, является проверкой готовности Киева к поиску путей для долгосрочного и устойчивого мира между Россией и Украиной. Реакция властей Украины на инициативу России ввести перемирие - это тест на готовность Украины к миру, - утверждает Песков.

Он также добавил, что в Кремле ждут «окончательных заявлений», и вновь повторил тезис российской пропаганды, упомянув «неонацизм».

- Мы будем ждать не двусмысленных, а окончательных заявлений, а главное действий, направленных на деэскалацию конфликта в праздничные дни, - сказал он.

Что предшествовало

В конце апреля Путин объявил трехдневное «перемирие» в мае. В частности, с нуля часов 8 мая по 00:00 с 10 на 11 мая. Исходя из слов Путина, «перемирие» предусматривает полную остановку всех боевых действий. Но как известно на практике «пасхального перемирия», полная остановка огня была лишь в воздухе, но не на фронте.

Сегодня украинский лидер Владимир Зеленский вновь высказал готовность к прекращению огня, но отметил, что Украина настаивает на 30-дневном перемирии согласно предложенной стратегии США. Он также пояснил, что за короткий срок, предлагаемый Россией - невозможно о чем-либо договориться.

- Безусловное прекращение огня - модель, которую предложили американцы. Мы идем по ней. С этой даты или с другой - желательно раньше. Да, давайте попробуем на 30 дней. Почему прекращение огня на 30 дней? Потому что невозможно за три, пять, семь дней ни о чем договориться, - сказал президент Украины.

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