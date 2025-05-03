Что и почем сейчас продают на минской Комаровке 3.05.2025, 16:08

На главном рынке страны начался весенний сезон.

Огурцы, свежая зелень, томаты различных сортов и клубника — на минской Комаровке начался весенний сезон. Агентство «Минск-Новости» рассказало о предложении и ценах первых чисел мая.

По сравнению с серединой апреля огурцы заметно подешевели. Некоторые продают даже 3,90 рубля за килограмм. Верхний порог — до 40 рублей, но средняя цена — около 7−8 рублей. Цены на томаты — от 5,50 до 60 рублей за килограмм, но в среднем — от 6 до 9 рублей.

Стоимость редиса — 3,50 рубля за килограмм. Сладкие перцы — от 6,90 рубля, шампиньоны, баклажаны — от 7,90 рубля за килограмм. Картофель — от 2,50 рубля, есть и чисто вымытый — от 2,99 рубля.

Черешню продают от 130 до 250 рублей за килограмм. Клубнику — от 10 до 50 рублей. Голубика из Перу — от 55 до 130 рублей.

Зелень — от 1 до 15 рублей за 100 грамм. Обычный салат — от 2 рублей. Импортная цветная капуста цветная — от 5,90 рубля за килограмм, белорусская белокочанная — от 3,90 рубля. Спаржа стоит по 10 рублей за пучок (в нем около 250 грамм).

Кстати, можно купить пионовидные тюльпаны. Цена вопроса — от 1 до 3 рублей за штучку, в зависимости от длины стебля.

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