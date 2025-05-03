CBS: Уолтцу предлагали несколько должностей на выбор после отставки 2 3.05.2025, 16:19

Майк Уолтц

Одна из них — в Саудовской Аравии.

Белый дом предлагал Майку Уолтцу выбирать из нескольких должностей после того, как тот потерял работу в качестве советника президента США по нацбезопасности.

Об этом телеканалу CBS News стало известно от источников, сообщает «Европейская правда».

В беседе с главой аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс Уолтцу было предложено несколько посольских должностей, в частности в Саудовской Аравии.

После непродолжительных раздумий Уолтц выбрал должность посла в ООН.

По словам источников, пятница должна была стать последним днем Уолтца в Белом доме, а госсекретарь Марко Рубио взял на себя полномочия советника по нацбезопасности.

Рубио и Уолтц встретились в четверг, чтобы начать передачу дел.

Как известно, предыдущий советник Трампа по нацбезопасности Майкл Уолтц потерял должность после скандала с добавлением журналиста в чат мессенджера Signal, где обсуждались военные удары по Йемену.

После этого СМИ называли нескольких претендентов на эту должность, в частности специального посланника Трампа Стива Уиткоффа и заместителя руководителя аппарата Белого дома Стивена Миллера.

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