Полешук, ставший врагом России №1 1 3.05.2025, 16:31

История Юзефа Кашица, который родился в 1795 году в семье пинского шляхтича.

Юзефу Кашицу - пинчанину, который сражался с Российской империей, 2 мая исполнилось 230 лет, пишет media-polesye.com.

Юзеф Кашиц родился в 1795 году в в семье пинского шляхтича. Родители старались с детства создать возможности для развития сына, становления мировоззрения. Это и произошло, но не совсем так, как хотелось отцу. Юзеф слишком рано понял, что его родная земля несвободна. На этой почве в семье росло непонимание. В 16 лет Юзеф направился в Вильню, бывшую столицу ВКЛ. С успехом поступил на математический факультет Виленского университета.

Бросил учёбу, чтобы воевать

В 1812 году разгорается война между Францией и Россией. Когда войска Наполеона заняли большую часть литовских и белорусских земель, 1 июля 1812 года французский император подписывает указ о возобновлении ВКЛ. Вскоре Временное правительство Великого княжества Литовского под президентством Юзефа Сираковского начинает формирование военных подразделений.

Кашиц бросает учёбу и поступает на службу в 17-й уланский полк Великого княжества Литовского.

После поражения наполеоновских войск, Юзеф Кашиц находится в эмиграции до 1815 года.

Беларусь в войне 1812 года занимала особое место. Это был период, когда, после восстания Костюшко прошло 16 лет и российские власти не успели русифицировать настолько население, чтобы оно полностью встало на сторону Российской империи. Местное население, шляхта, магнаты ещё жили идеями вольности и братства, что было до российской оккупационной власти.

Царство Польское и Польская Конституция

В 1815 году на политической карте мира появилась новая административно — территориальная единица «Царство Польское», входящее в состав Российской империи до 1917 года. Польшу, после отступления французов, заняли российские войска. Учитывая тот факт, что многие жители бывшей Речи Посполитой стремились возродить утраченную государственность и свободу, император Александр I под давлением Венского конгресса принял решение создать Царство Польское со своей Конституцией. Поляки получили широкую автономию, право на использование родного языка, свободу религий и контролируемые политические права, но взамен объявлялись частью единой Российской империи.

Для многих это была положительная новость. На родную землю, как и сотни тысяч иных соотечественников, вернулся Юзеф Кашиц и осел в Новогрудском повете. Побратим по оружию Константин Дунин-Раецкий посватал Юзефу в невесты свою дочь Софию (1804-1874), которая владела частью отцовских земель. В 1828 году у них родился сын Константин (1828-1881). У Юзефа и Софии были ещё двое сыновей Юлиус и Король, но они умерли в юном возрасте.

В 1830 году полешука избрали маршалком новогрудской шляхты. Приближалось неспокойное время.

Первое освободительное восстание народов Речи Посполитой

В ноябре 1830 года Варшава взбунтовалась против намеренья российского императора Николая I послать польских солдат на подавление революций во Франции и Бельгии. Царская империя покинула Польшу.

22 июня 1831 года Юзеф Кашиц издаёт призыв к шляхте и всем жителям Новоградского повета браться за оружие и биться за свободу. Отряд насчитывал свыше одной тысячи бойцов. Кашиц стал грозой для российских войск, наносил ожесточенные удары по врагу. Выбил царские войска из местечка Белица и Новогрудка. Заняв 22 июля 1831 года поветовый центр, освободил из тюрьмы политических заключённых и отобрал оружие у российских солдат.

Силы восставших были неровны, удержать натиск многотысячной регулярной армии было невозможно, и к концу 1831 года борьба за независимость окончательно остановлена.

Эмиграция во Францию, дружба с Чарторыйским и Мицкевичем

В конце 1831 года Кашиц во второй раз покинул Родину, как оказалось впоследствии, навсегда. Жена София и трёхлетний сын Константин остались в родовом имении. Царские власти объявили полешука врагом Государства первой категории.

Во Франции Юзеф Кашиц сблизился с Адамом Чарторыйским и Адамом Мицкевичем. Все трое являлись активными участниками созданного князем Чарторыйским литературно-научного общества. Полностью от общественно-политических дел Кашиц отошёл в 1850-е годы, когда не стало Мицкевича и Чарторыйского. Вопреки всем желаниям и стремлениям приехать в Беларусь, полешук упокоился во французской земле.

Несмотря на тяготы, выпавшие родному отцу, сын Юзефа, Константин Кашиц принял участие во втором освободительном восстании народов Речи Посполитой 1863-1864 годов. За что был репрессирован и посбавлен имущества.

Дух борьбы за справедливость и свободу оказался сильней, чем материальные блага и «царский мармелад».

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