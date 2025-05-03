The Telegraph: Трамп становится более враждебно настроен к Путину 3.05.2025, 16:35

Президент США начинает осознавать, что главным препятствием на пути к окончательному соглашению является Кремль.

С каждым днем появляется все больше доказательств того, что Дональд Трамп переосмысливает американскую политику по отношению к Украине. Его стремление быстро покончить с войной сошло на нет, но важнейшим изменением является то, что он, возможно, наконец осознает, что Путин несет главную ответственность за срыв его усилий. Еще 11 марта Трамп предложил немедленное и безусловное 30-дневное прекращение огня. Украина согласилась, а Россия — нет.

Во время разговора с американцами Путин продолжал обстреливать украинские города, несмотря на все призывы Трампа остановиться, в том числе обстреляв баллистическими ракетами Сумы в Вербное воскресенье, в результате чего погибли по меньшей мере 34 человека, отмечает Дэвид Блэр, главный комментатор по внешней политике в газете The Telegraph (перевод — zn.ua).

Недавно пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс заявила, что США отказываются от роли посредника в урегулировании войны в Украине. Теперь инициатива должна перейти непосредственно к Москве и Киеву.

Внезапное увольнение Майка Уолтца с должности советника по национальной безопасности также можно интерпретировать как изменение курса администрации Трампа. Правда, Уолтц придерживался жестких взглядов на Россию: еще в понедельник он советовал президенту ввести жесткие санкции против Путина, если не будет быстрого прекращения огня.

Но, по мнению автора, его увольнение может дать Трампу необходимое прикрытие, чтобы изменить курс и, как это ни парадоксально, перейти к политике, которую раньше предлагал сам Уолтц.

- Все это все еще может казаться желанным за действительное, и Трамп вполне способен мгновенно изменить свое мнение. Но его примирительная встреча с Владимиром Зеленским на похоронах Папы Франциска в Ватикане в прошлую субботу могла стать переломным моментом, — считает Блэр.

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