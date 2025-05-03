«Чеки, все до дна, каждую коробочку открывают» 1 3.05.2025, 16:42

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Что происходит на границе Беларуси с ЕС.

На выезде из Беларуси в Польшу через пункт пропуска «Брест» всю неделю наблюдаются очереди. Автомобильная сохраняется до сих пор, даже несмотря на майские праздники у наших соседей. А вот автобусная исчезла днем 30 апреля.

Что говорят о работе брестских таможенников на въезд в Беларусь, журналисты BGmedia узнали в приграничных чатах.

В период с 26 по 29 апреля, когда в Беларуси были длинные выходные, брестские таможенники тщательно проверяли тех, кто въезжал в Беларусь. Путешественники обращали внимание, что таможенники требовали чеки на товары и вещи, которые они везли:

«На обратке в РБ [26 апреля] наша таможня работает быстро. Инспекторов очень много, есть черные [таможенники в черной форме], смотрят на зеленом [канале]. Чеки, все до дна, каждую коробочку открывают. Много [автомобилей] отправляют на рентген».

«Заехал на ПП РБ. На красном 12 машин до осмотра. На зеленом очередь короткая. Пока стоим, ничего не происходит, наверное, из-за автобусного апокалипсиса».

«РП — РБ, в 19.00 [26 апреля] стал в очередь (350 метров до шлагбаума). Полный досмотр + рентген [у беларусов]. В 04.00 въехал в РБ. Смена очень медленная, запуск на зеленом на рентген через одного… Итого: 9 часов».

«РП — РБ, стали в очередь 26.04 в 21.44. 27.04 в 07.10 выехали от белорусов (11 канал — досмотр всех сумок тщательно), время указано польское. Прохождение заняло 9 часов. Всем терпения и удачи. Если кто-то будет везти б/у капсульную кофемашину, становитесь на красный канал, не совершайте нашу ошибку».

«В РБ [28 апреля] зеленый канал — конец смены у наших. Но, может, кому еще интересно. На зеленом в своем стиле, как обычно. Смотрят все и везде, чеки тоже, но весы не видела. На рентген [очередь] — за мусорки аж на поворот».

РП — РБ [28 апреля]. В 20.40 заехали к белорусам на зеленый (было две очереди до туалета, красный — пустой). В 21.45 выехали. Проверяют все: чемоданы, сумки, пакеты, сверяют с ватами и чеками. На рентген очень много машин».

«РП — РБ, заехали в 15.30. У белорусов зеленый канал забит. Красный канал — машин 10 на 17.30. Почти всех на рентген. Выехали в 23.20 по белорусскому времени».

«Ехал сегодня из Варшавы [29 апреля], выехал в 05.30, в 12.36 был дома. Границы обе — 20 минут! Подъехал и все время был первым. Даже не верится такому! Обратка, конечно, ужас!».

«РП — РБ [29 апреля]. В 21.15 заехали к полякам. В 22.40 заехали к белорусам. В 00.30 выехали с границы. 7,5 часа вся граница, с учетом, что 2 часа висели компы. Время польское. Без рентгена, обычный досмотр вещей, особо не копались».

«РП — РБ [29 апреля, автобус]. В 17.20 заехали на польский двор. В 20.00 заехали на РБ. В 22.35 выехали, время РБ. Очень доскональный досмотр, открывали все сумки и потом сканер багажа».

В период с 30 апреля по 2 мая о работе брестских таможенников отзывались лучше:

«РП — РБ [30 апреля]. В 09.50 заехали на паспортный РБ. В 09.59 паспортный пройден. В 10.25 таможня. Парень несильно интересовался досмотром. Поверхностно глянул. В 10.43 выпустили из контроля. В 10.46 покинули все».

«У белорусов в сторону РБ зеленый канал забит настолько, что уже даже не выпускают с паспортного, потому что нет места. Еще не доехали, стоим на паспортном, ждем, когда выпустят (настолько забит зеленый, что приходится ждать). Сами тоже едем на красный».

«У наших дома на зеленом все только по делу [1 мая]. Вроде быстро, но цены проверяют. Берут на 11, 12 и 13 каналы. На 13-м мужчина постарше, очень вежливый и приятный. Девочки тоже, вроде, быстро, но также с чеками все».

«РП —РБ, 01.05.2025. В 23.26 въехали к белорусам. В 23.52 прошли паспортный. В 00.29 прошли досмотр (все просмотрели, но с улыбкой). В 00.31 квест пройден. Итого: 8 часов».

«РП — РБ [1 мая, автобус]. В 06.30 запустили на паспортный РБ. В 06.50 паспортный пройден (багаж проверяли только сканером), ждем автобус с рентгена. Примерно около 9 часов на прохождение. Большое ожидание было на заезд на мост и выезд с моста».

«РП — РБ [1 мая, автобус]. Сразу к полякам, за 15 минут все вышли. Три окна работало. Часа два [прошло], пока приползли к нашим на контроль. 30 минут вместе с «дьюти фри». Одного человека задержали с массажным столом. Оформили на СВХ [склад временного хранения] — + 30 минут. В итоге на две границы от и до — 3 часа! Всем легких дорог».

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