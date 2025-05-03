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«Это не просто историческое, это фантастическое достижение»

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  • 3.05.2025, 17:16
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«Это не просто историческое, это фантастическое достижение»

Эксперт объяснил, почему сбитие российского Су-30 с морского дрона Magura является уникальным.

Не просто историческим, а фантастическим достижением назвал военный эксперт Андрей Крамаров сбитие над Черным морем российского истребителя Су-30 ракетой с морского дрона Magura.

Комментируя на Radio NV новость Главного управления разведки Украины о поражении истребителя, Крамаров напомнил, что ракета Р-73, которая была применена морским дроном, это адаптированная нашим ВПК еще советская ракета, которая устанавливалась исключительно на истребители.

- Просто представьте себе, что ракета была адаптирована к тому, чтобы быть установленной на надводный дрон, и с этого дрона, используя полуактивную инфракрасную систему наведения, смогла поразить самолет. Это не просто историческое, это фантастическое достижение. Причем это достижение как украинского ВПК, так и операторов дронов. Очень приятно, - подчеркнул Крамаров.

Отныне, по его словам, российские самолеты над акваторией Черного моря в любой его части не смогут свободно летать, зная, что плавают украинские беспилотные системы типа Magura.

Эксперт отметил, что хотя мы можем всю акваторию "покрыть" сразу, поскольку ракеты Р-73 имеют дальность только до 10 км, но важно, что наши морские беспилотники имеют уже и противоавиационную компонентную. Итак, Украина не только заставила РФ вывести свой морской флот из Черного моря, но теперь еще и самолеты оккупантов близко подлетать не будут.

- И мы не просто отогнали морской флот. Мы показали, что классический флот в современных условиях войны в такой закрытой акватории как Черное море на самом деле собственно ничего не стоит, - подчеркнул Крамаров.

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