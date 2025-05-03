Танцы с талибами 3.05.2025, 17:20

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Кто и почему обхаживает афганский режим.

После захвата власти в 2021 году представители афганского движения «Талибан» сторонились иностранных правительств, однако в последнее время они одержали несколько крупных побед в своих усилиях по налаживанию международных связей, сообщает «Эхо Кавказа».

Недавно специальный посланник Индии Ананд ПракашБахтиер Саидов принял в Ташкенте делегацию талибов, чтобы поговорить о предлагаемом трансафганском железнодорожном сообщении. А на прошлой неделе Россия исключила талибов из списка террористических организаций и согласилась на обмен послами.

Никто пока официально не признал режим талибов. Его часто критикуют за массовые нарушения прав человека, особенно в отношении женщин и девочек. Но дело, тем не менее, движется к конечной цели – признанию в международных кругах.

- Растет ощущение, что великие державы начинают соревноваться между собой в дипломатическом признании этой террористической организации, – сказал афганский политолог Фахим Кухдомани в интервью телеканалу «Настоящее время».

Китай стал первой страной, принявшей назначенного талибами посла в январе 2024 года. В рамках своей инициативы «Пояс и путь» Пекин продвигает переговоры с афганским режимом по вопросам инфраструктуры и инвестиций.

Чего хочет Россия в Афганистане?

Россия также стремится развивать экономические проекты в Афганистане, особенно в горнодобывающем и энергетическом секторах. Она фактически сохранила свое посольство в Кабуле открытым, лишь понизив его в ранге после захвата власти талибами. «Российские спецслужбы никогда не прерывали контакты с командирами «Талибана», – говорит Кухдомани.

Что касается безопасности, то главный интерес России заключается в борьбе с группировкой «Вилаят Хорасан», которая взяла на себя ответственность за смертоносный теракт в «Крокус Сити Холле» в марте 2024 года.

Алексей Захаров из базирующегося в Дели аналитического центра Observer Research Foundation (OSR) также утверждает, что Россия преследует в Афганистане экономические цели. «Ожидается, что представители России и талибов подпишут контракт на транзит 50 миллионов кубометров сжиженного природного газа на форуме в Казани в мае», – написал он 28 апреля. Поставки будут ориентированы на рынки Южной и Юго-Восточной Азии. «Однако пропускная способность маршрута через Афганистан и вопросы безопасности могут в итоге помешать реализации соглашения», – добавляет Захаров.

Представители России и талибов подпишут контракт на транзит 50 млн кубометров СПГ

Аналогичные проблемы могут возникнуть и при осуществлении вышеупомянутого железнодорожного проекта, направленного на создание транзитного коридора из России через Узбекистан и Афганистан в Пакистан.

Напряженность вокруг Пакистана

Отношения талибов с Пакистаном напряжены, поскольку Исламабад обвиняет талибов в укрывательстве боевиков из группировки «Техрик-е Талибан Пакистан» (ТТП). Пакистанские власти заявили, что 27 апреля армия страны уничтожила 54 боевика, пытавшихся проникнуть через границу.

За последние недели Пакистан депортировал около 100 тысяч афганских беженцев, обвинив их в связях с террористами и контрабандой наркотиков.

Эта напряженность играет на руку Индии, пытающейся наладить с талибами теплые отношения, особенно сейчас, когда между Дели и Исламабадом возникло очередное резкое противостояние – после того, как в индийской части Кашмира 22 апреля в результате нападения боевиков погибли 26 человек. Индия заявила, что нападавшие были связаны с Пакистаном, тот, в свою очередь, это отрицает.

- Индия внимательно следит за колебаниями в отношениях между талибами и Пакистаном, – сказал в интервью Наджиб Азар, преподающий международные отношения в университете штата Висконсин, в прошлом – пресс-секретарь правительства Афганистана, находившегося у власти до ее захвата талибами. – Она пытается заполнить пустоту и смягчить антииндийские настроения, которые Пакистан разжигает среди талибов.

Маневры западных стран

После вывода своих войск в 2021 году западные державы решительно дистанцировались от движения «Талибан». Они также наиболее открыто критикуют нарушения прав человека, совершаемые талибами. Но и здесь наметились изменения.

В мартовском докладе британского правительства говорится, что оно проводит политику «ограниченного и прагматичного» взаимодействия с представителями талибов через свое посольство в Катаре. Будущий канцлер Германии Фридрих Мерц призвал к прямым переговорам с руководством «Талибана», чтобы обеспечить депортацию из ФРГ афганцев, нарушивших закон или нелегально пребывающих на территории страны.

Юрген Хардт, эксперт по внешней политике христианских демократов, лидером которых является Мерц, сказал РСЕ/РС в феврале, что западным странам приходится считаться с реальностью: «Они (талибы – РС) находятся у власти. Но есть еще вопрос признания, – добавил он, выразив тем самым двойственный характер европейского подхода к нынешнему афганскому режиму. – Я думаю, что у Европейского союза должна быть общая позиция относительно того, как к этому относиться. Пока ее нет, но, возможно, она возникнет при особых обстоятельствах».

Представители США уже проводили прямые переговоры с талибами. В марте они были в Кабуле, чтобы добиться освобождения удерживаемых там американцев. В ответ Вашингтон отменил санкции, наложенные на трех членов «Сети Хаккани», включая министра внутренних дел в правительстве талибов. «Мне кажется, что окончательное решение Москвы об исключении талибов из списка террористических организаций было принято после того, как Вашингтон сделал этот шаг», – комментирует афганский политолог Фахим Кухдомани.

Двое американцев были освобождены, но еще несколько остаются под стражей в Афганистане, а Соединенные Штаты по-прежнему относят и «Талибан», и «Сеть Хаккани» к террористическим организациям.

Наджиб Азар говорит, что талибы также рискуют, стремясь к улучшению отношений сразу со многими странами. «Риск заключается в том, чтобы позволить глобальным и региональным державам использовать Афганистан в качестве площадки для своего соперничества, как это происходило на протяжении последних пятидесяти лет. Учитывая неспособность движения «Талибан» выработать сбалансированную политическую позицию при контактах с этими державами, талибы рискуют вновь стать катализатором нестабильности в регионе».

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